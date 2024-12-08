Идеальная утка на праздничный стол – рецепт, который всем понравится

Рецепт вкусной утки — беспроигрышный вариант на праздничный стол
Хотите удивить гостей на праздники ? Этот рецепт утки — именно то, что нужно! Идеальное сочетание специй и техника приготовления сделают ваше блюдо не только вкусным, но и незабываемым. Таким же образом, можно сделать и целую утку, но мариновать ее лучше с вечера. И запекать обычно нужно в рукаве или гусятнице.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- утка — 1 шт. (в этом рецепте 2.5 кг);
- яблоко — 2 шт.;
- груша — 1 шт.;
- горчица в зернах — 2 ст.л.;
- соль — 20 г;
- паприка — 1 ч.л.;
- сухая аджика или перец;
- приправа по вкусу.
Способ приготовления
Утку порезать на кусочки, добавить соль, паприку или другие любимые специи.
Также добавить горчицу в зернах, все перемешать и оставить в холодильнике на пару часов, но лучше на всю ночь.
Нарезать яблоко и грушу. В форму для запекания выложить слоями нарезанные яблоки, грушу и утку. Добавить 150-200 мл. воды.
Накрыть крышкой. Запекать при 200 ºС в течение 2,5-3 часов.
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