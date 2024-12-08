Идеальная утка на праздничный стол – рецепт, который всем понравится

Запеченная утка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Хотите удивить гостей на праздники ? Этот рецепт утки — именно то, что нужно! Идеальное сочетание специй и техника приготовления сделают ваше блюдо не только вкусным, но и незабываемым. Таким же образом, можно сделать и целую утку, но мариновать ее лучше с вечера. И запекать обычно нужно в рукаве или гусятнице.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

утка — 1 шт. (в этом рецепте 2.5 кг);

яблоко — 2 шт.;

груша — 1 шт.;

горчица в зернах — 2 ст.л.;

соль — 20 г;

паприка — 1 ч.л.;

сухая аджика или перец;

приправа по вкусу.

Способ приготовления

Утку порезать на кусочки, добавить соль, паприку или другие любимые специи.

Тело утка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также добавить горчицу в зернах, все перемешать и оставить в холодильнике на пару часов, но лучше на всю ночь.

Утка и специи. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать яблоко и грушу. В форму для запекания выложить слоями нарезанные яблоки, грушу и утку. Добавить 150-200 мл. воды.

Утка с яблоками. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрыть крышкой. Запекать при 200 ºС в течение 2,5-3 часов.

Утка с гарниром. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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