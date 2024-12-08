Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт вкусной утки — беспроигрышный вариант на праздничный стол arrow

Рецепт вкусной утки — беспроигрышный вариант на праздничный стол

8 декабря 2024 20:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальная утка на праздничный стол – рецепт, который всем понравится
Запеченная утка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить гостей на праздники ? Этот рецепт утки — именно то, что нужно! Идеальное сочетание специй и техника приготовления сделают ваше блюдо не только вкусным, но и незабываемым. Таким же образом, можно сделать и целую утку, но мариновать ее лучше с вечера. И запекать обычно нужно в рукаве или гусятнице.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • утка — 1 шт. (в этом рецепте 2.5 кг);
  • яблоко — 2 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • горчица в зернах — 2 ст.л.;
  • соль — 20 г;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • сухая аджика или перец;
  • приправа по вкусу.

Способ приготовления

Утку порезать на кусочки, добавить соль, паприку или другие любимые специи.

как вкусно запечь утку
Тело утка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также добавить горчицу в зернах, все перемешать и оставить в холодильнике на пару часов, но лучше на всю ночь.

рецепт вкусной утки на новый год
Утка и специи. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать яблоко и грушу. В форму для запекания выложить слоями нарезанные яблоки, грушу и утку. Добавить 150-200 мл. воды.

рецепт вкусной утки на новый год 2025
Утка с яблоками. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрыть крышкой. Запекать при 200 ºС в течение 2,5-3 часов.

рецепт запеченной утки на новый год 2025
Утка с гарниром. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой материалов про Новый год Змеи 2025

Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи.

Также мы писали, что категорически нельзя ставить на новогодний стол в год Змеи-2025.

Еще мы рассказывали, какие десерты поставить на праздничный стол в год Змеи, чтобы привлечь богатство.

праздники рецепты утка Новый год 2025 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:13 В Бердичеве парень продавал запрещенные препараты — решение суда

21:12 В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв

20:42 Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад

20:26 УБД могут платить меньше за коммуналку — как получить скидку

20:24 Отключат все группы — графики света на завтра в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:56 Асад сбежал из Сирии по указаниям россиян — детали от ГУР

19:35 Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

19:14 В МИД объяснили, как будут строить дальнейшие отношения с Сирией

19:11 Посольство США снова предупредило о росте угрозы в Украине

21:13 В Бердичеве парень продавал запрещенные препараты — решение суда

21:12 В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв

20:42 Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад

20:26 УБД могут платить меньше за коммуналку — как получить скидку

20:24 Отключат все группы — графики света на завтра в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:56 Асад сбежал из Сирии по указаниям россиян — детали от ГУР

19:35 Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

19:14 В МИД объяснили, как будут строить дальнейшие отношения с Сирией

19:11 Посольство США снова предупредило о росте угрозы в Украине

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника