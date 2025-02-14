Дуже смачна капуста на пательні — простий рецепт замість салату або гарніру

Рецепт смачної капусти на пательні — замість салата або гарніра
Капуста — один із найдоступніших і корисних овочів, який можна приготувати швидко і смачно. Якщо вам набридли традиційні салати або гарніри, спробуйте цей простий рецепт капусти на пательні. Всього кілька інгредієнтів — і у вас на столі соковита, ароматна страва, яка чудово поєднується з м’ясом, рибою або може бути самостійною закускою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- будь-яка капуста — 700 г;
- яйця великі — 2 шт.;
- сухарі панірувальні — 3 ст. л.;
- паприка, трави, карі — за смаком;
- сіль, часник — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати капусту досить великими кубиками. Викласти в каструлю, залити водою, посолити та довести до кипіння. Варити 2-3 хвилини до напівготовності, після чого злити воду й одразу залити капусту холодною водою, щоб зупинити термічний процес.
У мисці збити яйця виделкою до однорідності. Розігріти сковороду з олією, викласти капусту та одразу додати спеції: паприку, карі, ароматні трави та сухий часник.
Смажити на вогні трохи вище середнього, періодично помішуючи, протягом 5 хвилин.
Влити збиті яйця, швидко перемішати, щоб вони рівномірно покрили капусту, й обсмажувати ще хвилину.
Всипати панірувальні сухарі, перемішати та продовжити смажити ще 3 хвилини, поки сухарі не підрум’яняться.
Подавати страву гарячою, посипавши подрібненою зеленою цибулею.
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