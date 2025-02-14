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Рецепт смачної капусти на пательні — замість салата або гарніра

14 лютого 2025 12:21
Марина Євтягіна - Редактор
Дуже смачна капуста на пательні — простий рецепт замість салату або гарніру
Свіжа капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Капуста — один із найдоступніших і корисних овочів, який можна приготувати швидко і смачно. Якщо вам набридли традиційні салати або гарніри, спробуйте цей простий рецепт капусти на пательні. Всього кілька інгредієнтів — і у вас на столі соковита, ароматна страва, яка чудово поєднується з м’ясом, рибою або може бути самостійною закускою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • будь-яка капуста — 700 г;
  • яйця великі — 2 шт.;
  • сухарі панірувальні — 3 ст. л.;
  • паприка, трави, карі — за смаком;
  • сіль, часник — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати капусту досить великими кубиками. Викласти в каструлю, залити водою, посолити та довести до кипіння. Варити 2-3 хвилини до напівготовності, після чого злити воду й одразу залити капусту холодною водою, щоб зупинити термічний процес.

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Нарізана капуста. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці збити яйця виделкою до однорідності. Розігріти сковороду з олією, викласти капусту та одразу додати спеції: паприку, карі, ароматні трави та сухий часник.

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Кляр для капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на вогні трохи вище середнього, періодично помішуючи, протягом 5 хвилин.

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Додавання кляру. Фото: smachnenke.com.ua

Влити збиті яйця, швидко перемішати, щоб вони рівномірно покрили капусту, й обсмажувати ще хвилину.

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Панірувальні сухарі. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати панірувальні сухарі, перемішати та продовжити смажити ще 3 хвилини, поки сухарі не підрум’яняться.

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Готова капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати страву гарячою, посипавши подрібненою зеленою цибулею.

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