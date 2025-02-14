Очень вкусная капуста на сковороде — простой рецепт вместо салата или гарнира

Свежая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста — один из самых доступных и полезных овощей, который можно приготовить быстро и вкусно. Если вам надоели традиционные салаты или гарниры, попробуйте этот простой рецепт капусты на сковороде. Всего несколько ингредиентов — и у вас на столе сочное, ароматное блюдо, которое отлично сочетается с мясом, рыбой или может быть самостоятельной закуской.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

любая капуста — 700 г;

яйца крупные — 2 шт.;

сухари панировочные — 3 ст. л.;

паприка, травы, карри — по вкусу;

соль, чеснок — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать капусту достаточно крупными кубиками. Выложить в кастрюлю, залить водой, посолить и довести до кипения. Варить 2-3 минуты до полуготовности, после чего слить воду и сразу залить капусту холодной водой, чтобы остановить термический процесс.

Нарезанная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

В миске взбить яйца вилкой до однородности. Разогреть сковороду с маслом, выложить капусту и сразу добавить специи: паприку, карри, ароматные травы и сухой чеснок.

Кляр для капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на огне чуть выше среднего, периодически помешивая, в течение 5 минут.

Добавление кляра. Фото: smachnenke.com.ua

Влить взбитые яйца, быстро перемешать, чтобы они равномерно покрыли капусту, и обжаривать еще минуту.

Панировочные сухари. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать панировочные сухари, перемешать и продолжить жарить еще 3 минуты, пока сухари не подрумянятся.

Готовая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать блюдо горячим, посыпав измельченным зеленым луком.

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