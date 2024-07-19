Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт смачної кесадильї з лаваша на сніданок arrow

Рецепт смачної кесадильї з лаваша на сніданок

19 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кесаділля з лаваша з начинкою на сніданок - покроковий рецепт приготування.
Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кесаділля — це гарячий мексиканський бутерброд. Радимо спробувати приготувати його всім, хто любить щось нове із гостринкою. Готується дуже легко, швидко та просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • тортилья;
  • 400 г свинячого фаршу;
  • 150 г сиру моцарелла або будь-якого іншого;
  • 1 невелика цибулина;
  • 2 ст. ложки томатної пасти;
  • 3 ст. ложки консервованої кукурудзи;
  • половина одного болгарського перцю;
  • каррі, паприка, сіль, перець;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування

Візьміть одну червону цибулину та наріжте її дрібними шматочками. Також подрібніть половинку болгарського перцю. Візьміть 150 г сиру моцарелла та натріть його на великій тертці.

null
Синій лук. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На добре розігріту пательню додайте олію, потім фарш і добре розподіліть.

null
Фарш на сковороді. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Оскільки ця страва досить гостра, додайте спеції каррі, паприку, сіль. Добре це все перемішайте. Накрийте кришкою на 5 хвилин, нехай тушкується.

null
Фарш, помідори та кукурудза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через пару хвилин переверніть фарш на інший бік та розбийте його на дрібні шматочки. Поперчіть добре. Накривайте кришкою. Нехай все тушкується ще кілька хвилин.

null
Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Буквально через 3 хвилини додайте до фаршу цибулю, добре перемішайте все. Знову розбийте фарш, щоб не було грудочок. Додайте 2 столові ложки томатної пасти. Видавіть 2 зубчики часнику через прес. Також додайте 3,5 столові ложки консервованої кукурудзи і нарізаний перець. Добре все перемішайте між собою. Накрийте кришкою і готуйте до готовності приблизно 5-7 хвилин. Візьміть тортилью, її можна купити практично у будь-якому супермаркеті. Або візьміть щільний лаваш і за допомогою тарілки, сформуйте з нього круглу форму, щоб було зручно класти його на пательню.

null
Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На половину тортильї першим шаром додайте сир моцарелла. Далі досить щільним шаром викладайте фарш із перцем, кукурудзою та цибулею. І останній верхній шар — знову моцарелла. Другою половиною тортильї накриваємо першу. На добре розігріту пательню кладемо тортилью. Обсмажуємо її з кожного боку приблизно хвилину.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на пательні на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на пательны — знадобляться вода та борошно.

лайфхаки Сніданок рецепти ідея для сніданку лаваш

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні