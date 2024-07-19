Кесаділля з лаваша з начинкою на сніданок - покроковий рецепт приготування.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кесаділля — це гарячий мексиканський бутерброд. Радимо спробувати приготувати його всім, хто любить щось нове із гостринкою. Готується дуже легко, швидко та просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

тортилья;

400 г свинячого фаршу;

150 г сиру моцарелла або будь-якого іншого;

1 невелика цибулина;

2 ст. ложки томатної пасти;

3 ст. ложки консервованої кукурудзи;

половина одного болгарського перцю;

каррі, паприка, сіль, перець;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування

Візьміть одну червону цибулину та наріжте її дрібними шматочками. Також подрібніть половинку болгарського перцю. Візьміть 150 г сиру моцарелла та натріть його на великій тертці.

Синій лук. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На добре розігріту пательню додайте олію, потім фарш і добре розподіліть.

Фарш на сковороді. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Оскільки ця страва досить гостра, додайте спеції каррі, паприку, сіль. Добре це все перемішайте. Накрийте кришкою на 5 хвилин, нехай тушкується.

Фарш, помідори та кукурудза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через пару хвилин переверніть фарш на інший бік та розбийте його на дрібні шматочки. Поперчіть добре. Накривайте кришкою. Нехай все тушкується ще кілька хвилин.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Буквально через 3 хвилини додайте до фаршу цибулю, добре перемішайте все. Знову розбийте фарш, щоб не було грудочок. Додайте 2 столові ложки томатної пасти. Видавіть 2 зубчики часнику через прес. Також додайте 3,5 столові ложки консервованої кукурудзи і нарізаний перець. Добре все перемішайте між собою. Накрийте кришкою і готуйте до готовності приблизно 5-7 хвилин. Візьміть тортилью, її можна купити практично у будь-якому супермаркеті. Або візьміть щільний лаваш і за допомогою тарілки, сформуйте з нього круглу форму, щоб було зручно класти його на пательню.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На половину тортильї першим шаром додайте сир моцарелла. Далі досить щільним шаром викладайте фарш із перцем, кукурудзою та цибулею. І останній верхній шар — знову моцарелла. Другою половиною тортильї накриваємо першу. На добре розігріту пательню кладемо тортилью. Обсмажуємо її з кожного боку приблизно хвилину.

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