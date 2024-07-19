Кесаділля з лаваша з начинкою на сніданок - покроковий рецепт приготування.

Рецепт смачної кесадильї з лаваша на сніданок
Кесаділля — це гарячий мексиканський бутерброд. Радимо спробувати приготувати його всім, хто любить щось нове із гостринкою. Готується дуже легко, швидко та просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- тортилья;
- 400 г свинячого фаршу;
- 150 г сиру моцарелла або будь-якого іншого;
- 1 невелика цибулина;
- 2 ст. ложки томатної пасти;
- 3 ст. ложки консервованої кукурудзи;
- половина одного болгарського перцю;
- каррі, паприка, сіль, перець;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування
Візьміть одну червону цибулину та наріжте її дрібними шматочками. Також подрібніть половинку болгарського перцю. Візьміть 150 г сиру моцарелла та натріть його на великій тертці.
На добре розігріту пательню додайте олію, потім фарш і добре розподіліть.
Оскільки ця страва досить гостра, додайте спеції каррі, паприку, сіль. Добре це все перемішайте. Накрийте кришкою на 5 хвилин, нехай тушкується.
Через пару хвилин переверніть фарш на інший бік та розбийте його на дрібні шматочки. Поперчіть добре. Накривайте кришкою. Нехай все тушкується ще кілька хвилин.
Буквально через 3 хвилини додайте до фаршу цибулю, добре перемішайте все. Знову розбийте фарш, щоб не було грудочок. Додайте 2 столові ложки томатної пасти. Видавіть 2 зубчики часнику через прес. Також додайте 3,5 столові ложки консервованої кукурудзи і нарізаний перець. Добре все перемішайте між собою. Накрийте кришкою і готуйте до готовності приблизно 5-7 хвилин. Візьміть тортилью, її можна купити практично у будь-якому супермаркеті. Або візьміть щільний лаваш і за допомогою тарілки, сформуйте з нього круглу форму, щоб було зручно класти його на пательню.
На половину тортильї першим шаром додайте сир моцарелла. Далі досить щільним шаром викладайте фарш із перцем, кукурудзою та цибулею. І останній верхній шар — знову моцарелла. Другою половиною тортильї накриваємо першу. На добре розігріту пательню кладемо тортилью. Обсмажуємо її з кожного боку приблизно хвилину.
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