Кесадилья из лаваша с начинкой на завтрак — пошаговый рецепт приготовления.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кесадилья — это горячий мексиканский бутерброд. Советуем попробовать приготовить его всем, кто любит что-то новое с остринкой. Готовится очень легко, быстро и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам знадобиться:

тортилья;

400 г свиного фарша;

150 г сыра моцарелла или любого другого;

1 небольшая луковица;

2 ст. ложки томатной пасты;

3 ст. ложки консервированной кукурузы;

половина одного болгарского перца;

карри, паприка, соль, перец;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления

Возьмите одну красную луковицу и нарежьте ее мелкими кусочками. Также измельчите половинку болгарского перца. Возьмите 150 г сыра моцарелла и натрите его на крупной терке.

Синий лук. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На хорошо разогретую сковороду добавьте подсолнечное масло. На сковороду добавьте фарш и хорошо распределите его на сковороде.

Фарш на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Так как это блюдо достаточно острое, добавьте специи карри, паприку, соль. Хорошо это все перемешайте. Накройте крышкой на 5 минут, пусть потушится.

Фарш, помидоры и кукуруза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через пару минут переверните фарш на другую сторону и разбейте его на мелкие кусочки. Поперчите хорошо. Накрывайте крышкой. Пусть все тушится еще пару минут.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Буквально через 3 минуты добавляйте к фаршу лук, хорошо перемешайте все. Снова взбейте фарш, чтобы не было комочков. Добавьте 2 столовые ложки томатной пасты. Выдавите 2 зубчика чеснока через пресс. И также добавьте 3 с половиной столовые ложки консервированной кукурузы и нарезанный перец. Хорошо все перемешайте между собой. Накройте крышкой и готовьте до готовности, примерно 5-7 минут. Возьмите тортилью, ее можно купить практически в любом супермаркете. Или же возьмите плотный лаваш и при помощи тарелки, сформируйте из него круглую форму, чтобы было удобно класть его на сковороду.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На половину тортильи первым слоем добавьте сыр моцарелла. Далее достаточно плотным слоем выкладывайте фарш с перцем, кукурузой и луком. И последний верхний слой снова моцарелла. Второй половиной тортильи накрываем первую. На хорошо разогретую сковороду ложем тортилью. Обжариваем ее с каждой стороны примерно до минуты.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.