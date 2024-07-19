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Рецепт вкусной кесадильи из лаваша на завтрак

19 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Кесадилья из лаваша с начинкой на завтрак — пошаговый рецепт приготовления.
Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кесадилья — это горячий мексиканский бутерброд. Советуем попробовать приготовить его всем, кто любит что-то новое с остринкой. Готовится очень легко, быстро и просто. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам знадобиться: 

  • тортилья;
  • 400 г свиного фарша;
  • 150 г сыра моцарелла или любого другого;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 ст. ложки томатной пасты;
  • 3 ст. ложки консервированной кукурузы;
  • половина одного болгарского перца;
  • карри, паприка, соль, перец;
  • подсолнечное масло для жарки. 

Способ приготовления 

Возьмите одну красную луковицу и нарежьте ее мелкими кусочками. Также измельчите половинку болгарского перца. Возьмите 150 г сыра моцарелла и натрите его на крупной терке.

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Синий лук. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На хорошо разогретую сковороду добавьте подсолнечное масло. На сковороду добавьте фарш и хорошо распределите его на сковороде.

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Фарш на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Так как это блюдо достаточно острое, добавьте специи карри, паприку, соль. Хорошо это все перемешайте. Накройте крышкой на 5 минут, пусть потушится. 

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Фарш, помидоры и кукуруза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через пару минут переверните фарш на другую сторону и разбейте его на мелкие кусочки. Поперчите хорошо. Накрывайте крышкой. Пусть все тушится еще пару минут.

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Буквально через 3 минуты добавляйте к фаршу лук, хорошо перемешайте все. Снова взбейте фарш, чтобы не было комочков. Добавьте 2 столовые ложки томатной пасты. Выдавите 2 зубчика чеснока через пресс. И также добавьте 3 с половиной столовые ложки консервированной кукурузы и нарезанный перец. Хорошо все перемешайте между собой. Накройте крышкой и готовьте до готовности, примерно 5-7 минут. Возьмите тортилью, ее можно купить практически в любом супермаркете. Или же возьмите плотный лаваш и при помощи тарелки, сформируйте из него круглую форму, чтобы было удобно класть его на сковороду.

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На половину тортильи первым слоем добавьте сыр моцарелла. Далее достаточно плотным слоем выкладывайте фарш с перцем, кукурузой и луком. И последний верхний слой снова моцарелла. Второй половиной тортильи накрываем первую. На хорошо разогретую сковороду ложем тортилью. Обжариваем ее с каждой стороны  примерно до минуты.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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