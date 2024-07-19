Кесадилья из лаваша с начинкой на завтрак — пошаговый рецепт приготовления.

Рецепт вкусной кесадильи из лаваша на завтрак
Кесадилья — это горячий мексиканский бутерброд. Советуем попробовать приготовить его всем, кто любит что-то новое с остринкой. Готовится очень легко, быстро и просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам знадобиться:
- тортилья;
- 400 г свиного фарша;
- 150 г сыра моцарелла или любого другого;
- 1 небольшая луковица;
- 2 ст. ложки томатной пасты;
- 3 ст. ложки консервированной кукурузы;
- половина одного болгарского перца;
- карри, паприка, соль, перец;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления
Возьмите одну красную луковицу и нарежьте ее мелкими кусочками. Также измельчите половинку болгарского перца. Возьмите 150 г сыра моцарелла и натрите его на крупной терке.
На хорошо разогретую сковороду добавьте подсолнечное масло. На сковороду добавьте фарш и хорошо распределите его на сковороде.
Так как это блюдо достаточно острое, добавьте специи карри, паприку, соль. Хорошо это все перемешайте. Накройте крышкой на 5 минут, пусть потушится.
Через пару минут переверните фарш на другую сторону и разбейте его на мелкие кусочки. Поперчите хорошо. Накрывайте крышкой. Пусть все тушится еще пару минут.
Буквально через 3 минуты добавляйте к фаршу лук, хорошо перемешайте все. Снова взбейте фарш, чтобы не было комочков. Добавьте 2 столовые ложки томатной пасты. Выдавите 2 зубчика чеснока через пресс. И также добавьте 3 с половиной столовые ложки консервированной кукурузы и нарезанный перец. Хорошо все перемешайте между собой. Накройте крышкой и готовьте до готовности, примерно 5-7 минут. Возьмите тортилью, ее можно купить практически в любом супермаркете. Или же возьмите плотный лаваш и при помощи тарелки, сформируйте из него круглую форму, чтобы было удобно класть его на сковороду.
На половину тортильи первым слоем добавьте сыр моцарелла. Далее достаточно плотным слоем выкладывайте фарш с перцем, кукурузой и луком. И последний верхний слой снова моцарелла. Второй половиной тортильи накрываем первую. На хорошо разогретую сковороду ложем тортилью. Обжариваем ее с каждой стороны примерно до минуты.
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