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Рецепт смачної молодої картоплі з вершковим соусом

7 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати молоду картоплю з вершковим соусом — покроковий рецепт
Молода картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Кожна господиня готує картоплю по-своєму. Пропонуємо вам ще один варіант приготування молодої картоплі з вершковим соусом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг молодої картоплі;
  • 4 ст. л. сметани;
  • 40 г вершкового масла;
  • зелень (кріп, петрушка, зелений часник і цибуля) на смак;
  • спеції (сіль, перець, паприка, сушений часник) на смак. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити молоду картоплю, залити холодною водою та додати сіль. Відварити до готовності. 

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Молода картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

У форму для запікання додаємо вершкове масло та сметану. Ставимо в духовку, щоб трохи розігріти. 

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Вершковий соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До вершкової маси додаємо нарізану зелень. Додати спеції, сухий часник та паприку. 

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Зелень та вершковий соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До вершкового соусу додаємо картоплю. 

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Приготування картоплі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Випікати при 180 ºС протягом 7-8 хвилин. 

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Молода картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фріттата.

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Вечеря
молода картопля
соус

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