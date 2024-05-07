Як приготувати молоду картоплю з вершковим соусом — покроковий рецепт

Рецепт смачної молодої картоплі з вершковим соусом
Кожна господиня готує картоплю по-своєму. Пропонуємо вам ще один варіант приготування молодої картоплі з вершковим соусом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- 1 кг молодої картоплі;
- 4 ст. л. сметани;
- 40 г вершкового масла;
- зелень (кріп, петрушка, зелений часник і цибуля) на смак;
- спеції (сіль, перець, паприка, сушений часник) на смак.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити молоду картоплю, залити холодною водою та додати сіль. Відварити до готовності.
У форму для запікання додаємо вершкове масло та сметану. Ставимо в духовку, щоб трохи розігріти.
До вершкової маси додаємо нарізану зелень. Додати спеції, сухий часник та паприку.
До вершкового соусу додаємо картоплю.
Випікати при 180 ºС протягом 7-8 хвилин.
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