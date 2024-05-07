Як приготувати молоду картоплю з вершковим соусом — покроковий рецепт

Молода картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Кожна господиня готує картоплю по-своєму. Пропонуємо вам ще один варіант приготування молодої картоплі з вершковим соусом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

1 кг молодої картоплі;

4 ст. л. сметани;

40 г вершкового масла;

зелень (кріп, петрушка, зелений часник і цибуля) на смак;

спеції (сіль, перець, паприка, сушений часник) на смак.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити молоду картоплю, залити холодною водою та додати сіль. Відварити до готовності.

Молода картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

У форму для запікання додаємо вершкове масло та сметану. Ставимо в духовку, щоб трохи розігріти.

Вершковий соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До вершкової маси додаємо нарізану зелень. Додати спеції, сухий часник та паприку.

Зелень та вершковий соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До вершкового соусу додаємо картоплю.

Приготування картоплі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Випікати при 180 ºС протягом 7-8 хвилин.

Молода картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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