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Рецепт вкусного молодого картофеля со сливочным соусом

7 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить молодой картофель со сливочным соусом – пошаговый рецепт
Молодой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Каждая хозяйка готовит картошку по-своему. Предлагаем вам еще один вариант приготовления молодого картофеля со сливочным соусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • 1 кг молодого картофеля;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • 40 г сливочного масла;
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый чеснок и лук) по вкусу;
  • специи (соль, перец, паприка, сушеный чеснок) по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть молодой картофель, залить холодной водой и добавить соль. Отварить до готовности.

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Молодой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В форму для запекания добавляем сливочное масло и сметану. Ставим в духовку, чтобы немного разогреть.

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Сливочный соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К сливочной массе добавляем нарезанную зелень. Добавить специи, сухой чеснок и паприку.

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Зелень и сливочный соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К сливочному соусу добавляем картофель.

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Приготовление картофеля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Выпекать при 180 ºС в течение 7-8 минут.

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Молодой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянский фриттат.

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Ужин
молодая картошка
соус

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