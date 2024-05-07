Как приготовить молодой картофель со сливочным соусом – пошаговый рецепт

Рецепт вкусного молодого картофеля со сливочным соусом
Каждая хозяйка готовит картошку по-своему. Предлагаем вам еще один вариант приготовления молодого картофеля со сливочным соусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- 1 кг молодого картофеля;
- 4 ст. л. сметаны;
- 40 г сливочного масла;
- зелень (укроп, петрушка, зеленый чеснок и лук) по вкусу;
- специи (соль, перец, паприка, сушеный чеснок) по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть молодой картофель, залить холодной водой и добавить соль. Отварить до готовности.
В форму для запекания добавляем сливочное масло и сметану. Ставим в духовку, чтобы немного разогреть.
К сливочной массе добавляем нарезанную зелень. Добавить специи, сухой чеснок и паприку.
К сливочному соусу добавляем картофель.
Выпекать при 180 ºС в течение 7-8 минут.
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