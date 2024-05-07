Как приготовить молодой картофель со сливочным соусом – пошаговый рецепт

Молодой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Каждая хозяйка готовит картошку по-своему. Предлагаем вам еще один вариант приготовления молодого картофеля со сливочным соусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

1 кг молодого картофеля;

4 ст. л. сметаны;

40 г сливочного масла;

зелень (укроп, петрушка, зеленый чеснок и лук) по вкусу;

специи (соль, перец, паприка, сушеный чеснок) по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть молодой картофель, залить холодной водой и добавить соль. Отварить до готовности.

Молодой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В форму для запекания добавляем сливочное масло и сметану. Ставим в духовку, чтобы немного разогреть.

Сливочный соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К сливочной массе добавляем нарезанную зелень. Добавить специи, сухой чеснок и паприку.

Зелень и сливочный соус. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К сливочному соусу добавляем картофель.

Приготовление картофеля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Выпекать при 180 ºС в течение 7-8 минут.

Молодой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

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