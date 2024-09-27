Квашені огірки з капустою — рецепт з Хмельниччини.

Рецепт смачної заготівлі з Хмельниччини — квашені огірки з капустою
Квашені огірки з капустою за традиційним рецептом з Хмельниччини — це страва, яку варто спробувати кожному. Ця комбінація огірків і капусти робить заготівлю неймовірно смачною та корисною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.
Вам знадобиться:
- огірки квашені — 3 л;
- капуста свіжа — 1 качан;
- перець гіркий — 1 шт.;
- хрін 3 стручки;
- лавровий лист — 10 шт.;
- гірчиця в зернах — 20 г.
Спосіб приготування
З квашених огірків злити розсіл та відставити, він нам знадобиться. Капусту потрібно нашаткувати. Потім до капусти додати гірчицю в зернах. До 100 г води додати лавровий лист, довести до кипіння, охолодити та додати до капусти.
Нарізати корінь хрону, гострий перець та почистити часник.
На дно банки кладемо капусту, корінь хрону, пару кілець гострого перецю, часник та шар з квашених огірків. Таким чином перекладаємо шари капусти з огірками.
Залити все розсолом з квашених огірків. Потім на самий верх викласти капусту. Закрити кришкою та залишити на один місяць при кімнатній температурі чи на балконі. Капуста з квашеними огірками готова.
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