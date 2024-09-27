Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт смачної заготівлі з Хмельниччини — квашені огірки з капустою arrow

Рецепт смачної заготівлі з Хмельниччини — квашені огірки з капустою

27 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені огірки з капустою — рецепт з Хмельниччини.
Квашені огірки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашені огірки з капустою за традиційним рецептом з Хмельниччини — це страва, яку варто спробувати кожному. Ця комбінація огірків і капусти робить заготівлю неймовірно смачною та корисною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • огірки квашені — 3 л;
  • капуста свіжа — 1 качан;
  • перець гіркий — 1 шт.;
  • хрін 3 стручки;
  • лавровий лист — 10 шт.;
  • гірчиця в зернах — 20 г. 

Спосіб приготування 

З квашених огірків злити розсіл та відставити, він нам знадобиться. Капусту потрібно нашаткувати. Потім до капусти додати гірчицю в зернах. До 100 г води додати лавровий лист, довести до кипіння, охолодити та додати до капусти. 

заготовка з капустою та огірками
Подрібнена капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Нарізати корінь хрону, гострий перець та почистити часник. 

заготовка з капустою та огірками на зиму
Хрон та часник. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

На дно банки кладемо капусту, корінь хрону, пару кілець гострого перецю, часник та шар з квашених огірків. Таким чином перекладаємо шари капусти з огірками. 

смачна заготовка з капустою та огірками
Квашені огірки та капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Залити все розсолом з квашених огірків. Потім на самий верх викласти капусту. Закрити кришкою та залишити на один місяць при кімнатній температурі чи на балконі. Капуста з квашеними огірками готова. 

рецепт заготовки з капустою та квашеними огірками
Заготовка з капустою та огірками. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

лайфхаки рецепти квашені огірки заготівля на зиму квашена капуста салат на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

20:56 Мобілізація після ВЛК — чи існує кінцева дата для бойової повістки

20:36 У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

20:25 Синоптики спрогнозували, в яких регіонах завтра вируватиме негода

20:20 В Укренерго закликали економити електрику — як завтра вимикатимуть світло

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

20:17 Зеленський запросив Трампа до України — що той відповів

20:09 Сирський зустрівся з начальником Генштабу ЗС Словаччини — про що говорили

20:07 Забив собаку палкою — у Львові поліція розпочала кримінальне провадження

20:00 Чотири види повісток, які ТЦК не можуть вручати на вулиці

19:52 Зеленський і Трамп виступили після завершення зустрічі — що відомо

20:56 Мобілізація після ВЛК — чи існує кінцева дата для бойової повістки

20:36 У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

20:25 Синоптики спрогнозували, в яких регіонах завтра вируватиме негода

20:20 В Укренерго закликали економити електрику — як завтра вимикатимуть світло

20:17 Зеленський запросив Трампа до України — що той відповів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

20:09 Сирський зустрівся з начальником Генштабу ЗС Словаччини — про що говорили

20:07 Забив собаку палкою — у Львові поліція розпочала кримінальне провадження

20:00 Чотири види повісток, які ТЦК не можуть вручати на вулиці

19:52 Зеленський і Трамп виступили після завершення зустрічі — що відомо

19:40 В Україну вдалося повернути 9 дітей з ТОТ

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації