Квашені огірки з капустою — рецепт з Хмельниччини.

Квашені огірки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Квашені огірки з капустою за традиційним рецептом з Хмельниччини — це страва, яку варто спробувати кожному. Ця комбінація огірків і капусти робить заготівлю неймовірно смачною та корисною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.

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Вам знадобиться:

огірки квашені — 3 л;

капуста свіжа — 1 качан;

перець гіркий — 1 шт.;

хрін 3 стручки;

лавровий лист — 10 шт.;

гірчиця в зернах — 20 г.

Спосіб приготування

З квашених огірків злити розсіл та відставити, він нам знадобиться. Капусту потрібно нашаткувати. Потім до капусти додати гірчицю в зернах. До 100 г води додати лавровий лист, довести до кипіння, охолодити та додати до капусти.

Подрібнена капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Нарізати корінь хрону, гострий перець та почистити часник.

Хрон та часник. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

На дно банки кладемо капусту, корінь хрону, пару кілець гострого перецю, часник та шар з квашених огірків. Таким чином перекладаємо шари капусти з огірками.

Квашені огірки та капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Залити все розсолом з квашених огірків. Потім на самий верх викласти капусту. Закрити кришкою та залишити на один місяць при кімнатній температурі чи на балконі. Капуста з квашеними огірками готова.

Заготовка з капустою та огірками. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

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