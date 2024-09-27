Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт вкусной заготовки из Хмельницкой области — квашеные огурцы с капустой arrow

Рецепт вкусной заготовки из Хмельницкой области — квашеные огурцы с капустой

27 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашеные огурцы с капустой – рецепт из Хмельнитчины.
Квашеные огурцы с капустой. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашенные огурцы с капустой по традиционному рецепту из Хмельницкой области — это блюдо, которое стоит попробовать каждому. Эта комбинация огурцов и капусты делает заготовку невероятно вкусной и полезной. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы квашеные — 3 л;
  • капуста свежая — 1 кочан;
  • перец горький — 1 шт.;
  • хрен — 3 стручка;
  • лавровый лист — 10 шт.;
  • горчица в зернах — 20 г.

Способ приготовления

С квашеных огурцов слить рассол и отставить, он нам понадобится. Капусту нужно нашинковать. Затем в капусту добавить горчицу в зернах. К 100 г воды добавить лавровый лист, довести до кипения, охладить и добавить в капусту.

заготовка с капустой и огурцами
Измельченная капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Нарезать корень хрена, перец и очистить чеснок.

заготовка с капустой и огурцами на зиму
Хрон и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

На дно банки кладем капусту, корень хрена, пару колец острого переца, чеснок и слой из квашеных огурцов. Таким образом перекладываем слои капусты с огурцами.

вкусная заготовка с капустой и огурцами
Квашеные огурцы и капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Залить все рассолом из квашеных огурцов. Затем на самый верх выложить капусту. Закрыть крышкой и оставить на месяц при комнатной температуре или на балконе. Капуста с квашеными огурцами готова.

рецепт заготовки с капустой и квашеными огурцами
Заготовка с капустой и огурцами. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

лайфхаки рецепты квашенные огурцы заготовка на зиму квашенная капуста салат на зиму

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

20:36 У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

20:25 Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать ненастье

20:20 В Укрэнерго призвали экономить электричество — как завтра будут выключать свет

20:17 Зеленский пригласил Трампа в Украину — что тот ответил

20:09 Сырский встретился с начальником Генштаба ВС Словакии — о чем говорили

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

20:07 Забил собаку палкой — во Львове полиция начала уголовное производство

20:00 Четыре вида повесток, которые ТЦК не могут вручать на улице

19:52 Зеленский и Трамп выступили после завершения встречи — что известно

19:40 В Украину удалось вернуть 9 детей с ВОТ

19:39 Обжалование штрафа ТЦК — юрист перечислила случаи, когда это возможно

Срочная новость

20:36 У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

20:25 Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать ненастье

20:20 В Укрэнерго призвали экономить электричество — как завтра будут выключать свет

20:17 Зеленский пригласил Трампа в Украину — что тот ответил

20:09 Сырский встретился с начальником Генштаба ВС Словакии — о чем говорили

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

20:07 Забил собаку палкой — во Львове полиция начала уголовное производство

20:00 Четыре вида повесток, которые ТЦК не могут вручать на улице

19:52 Зеленский и Трамп выступили после завершения встречи — что известно

19:40 В Украину удалось вернуть 9 детей с ВОТ

19:39 Обжалование штрафа ТЦК — юрист перечислила случаи, когда это возможно

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации