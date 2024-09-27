Квашеные огурцы с капустой – рецепт из Хмельнитчины.

Рецепт вкусной заготовки из Хмельницкой области — квашеные огурцы с капустой
Квашенные огурцы с капустой по традиционному рецепту из Хмельницкой области — это блюдо, которое стоит попробовать каждому. Эта комбинация огурцов и капусты делает заготовку невероятно вкусной и полезной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.
Вам понадобится:
- огурцы квашеные — 3 л;
- капуста свежая — 1 кочан;
- перец горький — 1 шт.;
- хрен — 3 стручка;
- лавровый лист — 10 шт.;
- горчица в зернах — 20 г.
Способ приготовления
С квашеных огурцов слить рассол и отставить, он нам понадобится. Капусту нужно нашинковать. Затем в капусту добавить горчицу в зернах. К 100 г воды добавить лавровый лист, довести до кипения, охладить и добавить в капусту.
Нарезать корень хрена, перец и очистить чеснок.
На дно банки кладем капусту, корень хрена, пару колец острого переца, чеснок и слой из квашеных огурцов. Таким образом перекладываем слои капусты с огурцами.
Залить все рассолом из квашеных огурцов. Затем на самый верх выложить капусту. Закрыть крышкой и оставить на месяц при комнатной температуре или на балконе. Капуста с квашеными огурцами готова.
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