Квашеные огурцы с капустой – рецепт из Хмельнитчины.

Квашеные огурцы с капустой. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Квашенные огурцы с капустой по традиционному рецепту из Хмельницкой области — это блюдо, которое стоит попробовать каждому. Эта комбинация огурцов и капусты делает заготовку невероятно вкусной и полезной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.

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Вам понадобится:

огурцы квашеные — 3 л;

капуста свежая — 1 кочан;

перец горький — 1 шт.;

хрен — 3 стручка;

лавровый лист — 10 шт.;

горчица в зернах — 20 г.

Способ приготовления

С квашеных огурцов слить рассол и отставить, он нам понадобится. Капусту нужно нашинковать. Затем в капусту добавить горчицу в зернах. К 100 г воды добавить лавровый лист, довести до кипения, охладить и добавить в капусту.

Измельченная капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Нарезать корень хрена, перец и очистить чеснок.

Хрон и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

На дно банки кладем капусту, корень хрена, пару колец острого переца, чеснок и слой из квашеных огурцов. Таким образом перекладываем слои капусты с огурцами.

Квашеные огурцы и капуста. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Залить все рассолом из квашеных огурцов. Затем на самый верх выложить капусту. Закрыть крышкой и оставить на месяц при комнатной температуре или на балконе. Капуста с квашеными огурцами готова.

Заготовка с капустой и огурцами. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

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