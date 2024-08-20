Рецепт смаженої картоплі по-панськи — покрокове приготування

Рецепт смаженої картоплі по-панськи — оцінять всі
Смажена картопля по-панськи — це не просто страва, а справжній кулінарний шедевр, який обов’язково підкорить серце кожного гурмана. Ідеальне поєднання золотистої скоринки, ніжної м'якоти та ароматних спецій створює неповторний смак, який складно забути.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 2-3 шт;
- філе 200 г;
- вершки 100 мл;
- моцарела 100 г (можна взяти також сир сулугуні або твердий сир);
- сіль та спеції за смаком (або приправа для картоплі);
- зелень.
Спосіб приготування
Миємо та висушуємо картоплю. Нарізаємо на кубики. Солимо та додаємо спеції за смаком.
Смажимо до готовності. Картопля має вийти зі скоринкою.
На такі самі шматки нарізаємо філе. Також солимо та кладемо спеції.
Смажимо до готовності. Присмажувати м’ясо не треба. Зменшуємо вогонь, ллємо вершки, перемішуємо і готуємо 1-2 хвилини.
Додаємо картоплю, ретельно перемішуємо і залишаємо смажитися.
Натираємо сиру і посипаємо картоплю. Накриваємо і готуємо щоб сир повністю розплавився. Посипаємо зеленню, ще хвилинку і можна вимикати.
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