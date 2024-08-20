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Рецепт смаженої картоплі по-панськи — оцінять всі

20 серпня 2024 12:19
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт смаженої картоплі по-панськи — покрокове приготування
Смажена картопля. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смажена картопля по-панськи — це не просто страва, а справжній кулінарний шедевр, який обов’язково підкорить серце кожного гурмана. Ідеальне поєднання золотистої скоринки, ніжної м'якоти та ароматних спецій створює неповторний смак, який складно забути. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • картопля 2-3 шт;
  • філе 200 г;
  • вершки 100 мл;
  • моцарела 100 г (можна взяти також сир сулугуні або твердий сир);
  • сіль та спеції за смаком (або приправа для картоплі);
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Миємо та висушуємо картоплю. Нарізаємо на кубики. Солимо та додаємо спеції за смаком.

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Картопля та спеції. Фото: YouTube @panfartuh

Смажимо до готовності. Картопля має вийти зі скоринкою.

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Курка та спеції. Фото: YouTube @panfartuh

На такі самі шматки нарізаємо філе. Також солимо та кладемо спеції. 

рецепт смаженої кароплі
Смажена картопля. Фото: YouTube @panfartuh

Смажимо до готовності. Присмажувати м’ясо не треба. Зменшуємо вогонь, ллємо вершки, перемішуємо і готуємо 1-2 хвилини. 

смажена картопля по-панськи
Смажена курка. Фото: YouTube @panfartuh

Додаємо картоплю, ретельно перемішуємо і залишаємо смажитися. 

смачна картопля та курка
Картопля та курка. Фото: YouTube @panfartuh

Натираємо сиру і посипаємо картоплю. Накриваємо і готуємо щоб сир повністю розплавився. Посипаємо зеленню, ще хвилинку і можна вимикати.

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