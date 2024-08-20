Рецепт жареного картофеля по-барски — пошаговое приготовление

Рецепт жареного картофеля по-барски — оценят все
Жареный картофель по-барски — это не просто блюдо, а настоящий кулинарный шедевр, который обязательно покорит сердце каждого гурмана. Идеальное сочетание золотистой корочки, нежной мякоти и ароматных специй создает неповторимый вкус, который сложно забыть.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 2-3 шт;
- филе 200 г;
- сливки 100 мл;
- моцарелла 100 г (можно взять также сыр сулугуни или твердый сыр);
- соль и специи по вкусу (или приправа для картофеля);
- зелень.
Способ приготовления
Моем и высушиваем картофель. Нарезаем на кубики. Солим и добавляем специи по вкусу.
Жарим до готовности. Картофель должен получиться с корочкой.
На такие же куски нарезаем филе. Также солим и кладем специи.
Жарим до готовности. Поджаривать мясо не нужно. Убавляем огонь, добавляем сливки, перемешиваем и готовим 1-2 минуты.
Добавляем картофель, тщательно перемешиваем и оставляем жариться.
Натираем сыр и посыпаем картофель. Накрываем и готовим, чтобы сыр полностью расплавился. Посыпаем зеленью, еще минутку и можно выключать.
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