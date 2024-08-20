Рецепт жареного картофеля по-барски — пошаговое приготовление

Жареный картофель. Фото: YouTube @panfartuh

Жареный картофель по-барски — это не просто блюдо, а настоящий кулинарный шедевр, который обязательно покорит сердце каждого гурмана. Идеальное сочетание золотистой корочки, нежной мякоти и ароматных специй создает неповторимый вкус, который сложно забыть.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель 2-3 шт;

филе 200 г;

сливки 100 мл;

моцарелла 100 г (можно взять также сыр сулугуни или твердый сыр);

соль и специи по вкусу (или приправа для картофеля);

зелень.

Способ приготовления

Моем и высушиваем картофель. Нарезаем на кубики. Солим и добавляем специи по вкусу.

Картофель и специи. Фото: YouTube @panfartuh

Жарим до готовности. Картофель должен получиться с корочкой.

Курица и специи. Фото: YouTube @panfartuh

На такие же куски нарезаем филе. Также солим и кладем специи.

Жареный картофель. Фото: YouTube @panfartuh

Жарим до готовности. Поджаривать мясо не нужно. Убавляем огонь, добавляем сливки, перемешиваем и готовим 1-2 минуты.

Жареная курица. Фото: YouTube @panfartuh

Добавляем картофель, тщательно перемешиваем и оставляем жариться.

Картофель и курица. Фото: YouTube @panfartuh

Натираем сыр и посыпаем картофель. Накрываем и готовим, чтобы сыр полностью расплавился. Посыпаем зеленью, еще минутку и можно выключать.

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