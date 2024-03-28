Як замаринувати скумбрію вдома — покроковий рецепт

Рецепт солоної скумбрії, яка смачніша за червону рибу — секрет у маринаді
Це рецепт маринованої скумбрії в домашніх умовах. Спробувавши якось цей спосіб приготування, ви більше не захочете купувати рибу в магазині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 1 свіжоморожена скумбрія (500 г);
- сіль 2 ч. л;
- цукор 1 год.
- лавровий лист 2 шт;
- зерна коріандру 0,5 ч. л;
- чорний перець 0,5 ч. л;
- вода 200мл;
- олія 1 ст.л;
- оцет яблучний 6% 1 ст.
- цибуля 1 шт.
Спосіб приготування
Для початку потрібно почистити скумбрію. Краще не до кінця її розморожувати, тоді її набагато легше почистити.
Далі скумбрію потрібно нарізати на невеликі шматочки.
Тепер потрібно приготувати маринад. Для цього додаємо в 200 мл води одну чайну ложку цукру, 2 чайні ложки солі, 2 лаврові листки, половину чайної ложки зерен коріандру, жменю чорного перцю, 1 столову ложку рослинної олії та 1 столову ложку яблучного оцту. Довести до кипіння, варити 5-10 хвилин і залишити його до охолодження.
Нарізати цибулю кільцями або півкільцями.
Викладаємо цибулю, потім рибу. Заливаємо маринадом.
Залишаємо рибу в маринаді в холодильнику на 12-24 години.
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