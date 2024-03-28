Як замаринувати скумбрію вдома — покроковий рецепт

Скумбрія у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це рецепт маринованої скумбрії в домашніх умовах. Спробувавши якось цей спосіб приготування, ви більше не захочете купувати рибу в магазині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

1 свіжоморожена скумбрія (500 г);

сіль 2 ч. л;

цукор 1 год.

лавровий лист 2 шт;

зерна коріандру 0,5 ч. л;

чорний перець 0,5 ч. л;

вода 200мл;

олія 1 ст.л;

оцет яблучний 6% 1 ст.

цибуля 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку потрібно почистити скумбрію. Краще не до кінця її розморожувати, тоді її набагато легше почистити.

Морожена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі скумбрію потрібно нарізати на невеликі шматочки.

Скумбрія шматочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно приготувати маринад. Для цього додаємо в 200 мл води одну чайну ложку цукру, 2 чайні ложки солі, 2 лаврові листки, половину чайної ложки зерен коріандру, жменю чорного перцю, 1 столову ложку рослинної олії та 1 столову ложку яблучного оцту. Довести до кипіння, варити 5-10 хвилин і залишити його до охолодження.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю кільцями або півкільцями.

Цибуля та скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо цибулю, потім рибу. Заливаємо маринадом.

Риба у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишаємо рибу в маринаді в холодильнику на 12-24 години.

Шматок риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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