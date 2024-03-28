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Рецепт солоної скумбрії, яка смачніша за червону рибу — секрет у маринаді

28 березня 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як замаринувати скумбрію вдома — покроковий рецепт
Скумбрія у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт маринованої скумбрії в домашніх умовах. Спробувавши якось цей спосіб приготування, ви більше не захочете купувати рибу в магазині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 1 свіжоморожена скумбрія (500 г);
  • сіль 2 ч. л;
  • цукор 1 год.
  • лавровий лист 2 шт;
  • зерна коріандру 0,5 ч. л;
  • чорний перець 0,5 ч. л;
  • вода 200мл;
  • олія 1 ст.л;
  • оцет яблучний 6% 1 ст.
  • цибуля 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку потрібно почистити скумбрію. Краще не до кінця її розморожувати, тоді її набагато легше почистити.

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Морожена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі скумбрію потрібно нарізати на невеликі шматочки.

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Скумбрія шматочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно приготувати маринад. Для цього додаємо в 200 мл води одну чайну ложку цукру, 2 чайні ложки солі, 2 лаврові листки, половину чайної ложки зерен коріандру, жменю чорного перцю, 1 столову ложку рослинної олії та 1 столову ложку яблучного оцту. Довести до кипіння, варити 5-10 хвилин і залишити його до охолодження.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю кільцями або півкільцями.

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Цибуля та скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо цибулю, потім рибу. Заливаємо маринадом.

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Риба у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишаємо рибу в маринаді в холодильнику на 12-24 години.

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Шматок риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — сповільнює старіння.

Також ми розповідали в які дні можна їсти рибу у Великий піст перед Великоднем.

Ще ми писали, чим насправді корисний оселедець і чому його важливо їсти взимку.

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