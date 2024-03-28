Как замариновать скумбрию дома — пошаговый рецепт

Рецепт соленой скумбрии, которая вкуснее красной рыбы — секрет в маринаде
Это рецепт маринованной скумбрии в домашних условиях. Попробовав однажды этот способ приготовления, вы больше не захотите покупать рыбу в магазине.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 1 свежемороженая скумбрия (500 г);
- соль 2 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- лавровый лист 2 шт;
- зерна кориандра 0,5 ч.л;
- черный перец 0,5 ч.л;
- вода 200 мл;
- растительное масло 1 ст.л;
- уксус яблочный 6% 1 ст.л;
- лук 1 шт.
Способ приготовления
Для начала нужно почистить скумбрию. Лучше не до конца ее размораживать, тогда ее будет намного легче почистить.
Далее скумбрию нужно порезать на небольшие кусочки.
Теперь нужно приготовить маринад. Для этого добавляем в 200 мл воды одну чайную ложку сахара, 2 чайные ложки соли, 2 лавровых листа, половина чайной ложки зерен кориандра, горсть черного перца, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Довести до кипения, варить 5-10 минут и оставить его до охлаждения.
Нарезать лук кольцами или полукольцами.
Выкладываем лук, затем рыбу. Заливаем маринадом.
Оставляем рыбу в маринаде в холодильнике на 12-24 часа.
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