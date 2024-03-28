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Рецепт соленой скумбрии, которая вкуснее красной рыбы — секрет в маринаде

28 марта 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как замариновать скумбрию дома — пошаговый рецепт
Скумбрия в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт маринованной скумбрии в домашних условиях. Попробовав однажды этот способ приготовления, вы больше не захотите покупать рыбу в магазине.  

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 1 свежемороженая скумбрия (500 г);
  • соль 2 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • лавровый лист 2 шт;
  • зерна кориандра 0,5 ч.л;
  • черный перец 0,5 ч.л;
  • вода 200 мл;
  • растительное масло 1 ст.л;
  • уксус яблочный 6% 1 ст.л;
  • лук 1 шт.

Способ приготовления 

Для начала нужно почистить скумбрию. Лучше не до конца ее размораживать, тогда ее будет намного легче почистить. 

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Мороженная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее скумбрию нужно порезать на небольшие кусочки. 

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Скумбрия кусочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого добавляем в 200 мл воды одну чайную ложку сахара, 2 чайные ложки соли, 2 лавровых листа, половина чайной ложки зерен кориандра, горсть черного перца, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Довести до кипения, варить 5-10 минут и оставить его до охлаждения.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук кольцами или полукольцами.

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Лук и скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем лук, затем рыбу. Заливаем маринадом.

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Рыба в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставляем рыбу в маринаде в холодильнике на 12-24 часа. 

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Кусочек рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рыбу, которая полезнее красной, но дешевле в три раза — замедляет старение.

Также мы рассказывали в какие дни можно есть рыбу в Великий пост перед Пасхой. 

Еще мы писали, чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой. 

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