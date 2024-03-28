Как замариновать скумбрию дома — пошаговый рецепт

Скумбрия в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт маринованной скумбрии в домашних условиях. Попробовав однажды этот способ приготовления, вы больше не захотите покупать рыбу в магазине.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

1 свежемороженая скумбрия (500 г);

соль 2 ч.л;

сахар 1 ч.л;

лавровый лист 2 шт;

зерна кориандра 0,5 ч.л;

черный перец 0,5 ч.л;

вода 200 мл;

растительное масло 1 ст.л;

уксус яблочный 6% 1 ст.л;

лук 1 шт.

Способ приготовления

Для начала нужно почистить скумбрию. Лучше не до конца ее размораживать, тогда ее будет намного легче почистить.

Мороженная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее скумбрию нужно порезать на небольшие кусочки.

Скумбрия кусочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого добавляем в 200 мл воды одну чайную ложку сахара, 2 чайные ложки соли, 2 лавровых листа, половина чайной ложки зерен кориандра, горсть черного перца, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Довести до кипения, варить 5-10 минут и оставить его до охлаждения.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук кольцами или полукольцами.

Лук и скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем лук, затем рыбу. Заливаем маринадом.

Рыба в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставляем рыбу в маринаде в холодильнике на 12-24 часа.

Кусочек рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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