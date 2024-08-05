Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт справжнього освіжаючого абрикосового нектару на зиму arrow

Рецепт справжнього освіжаючого абрикосового нектару на зиму

5 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Освіжаючий абрикосовий нектар – покроковий рецепт
Абрикосовий нектар. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Абрикосовий нектар — це смачний та корисний напій, який можна приготувати в домашніх умовах. Наш простий рецепт допоможе вам зберегти яскравий смак та аромат літніх абрикосів на всю зиму.

Новини.LIVE знайшли простий рецепт абрикосового нектару.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • абрикоси 2 кг;
  • вода 2 л;
  • цукор 300 г.

Спосіб приготування

Ретельно промийте абрикоси під проточною водою, щоб видалити бруд та залишки пилу. Після цього розріжте кожен абрикос навпіл і видаліть кісточки. Для цього найзручніше використовувати гострий ніж, що дозволяє зробити процес швидким та акуратним.

рецепт абрикосового соку
Стиглі абрикоси. Фото: Freepik

Перекладіть підготовлені половинки абрикосів у велику каструлю з товстим дном, щоб уникнути пригорання. Залийте абрикоси фільтрованою водою, щоб фрукти повністю були покриті.

Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та варіть абрикоси близько 7 хвилин, поки вони не стануть м'якими і не почнуть легко розламуватись.

Зніміть каструлю з вогню. За допомогою занурюваного блендера подрібніть абрикоси з водою до отримання однорідної маси. Якщо у вас немає занурювального блендера, можна використовувати звичайний стаціонарний блендер, працюючи невеликими порціями.

рецепт абрикосового соку на зиму
Жовті абрикоси. Фото: Freepik

Процідіть отриману масу через сито, щоб видалити грубі волокна та залишки шкірки, домагаючись гладкої консистенції.

Поверніть проціджену рідину в каструлю та додайте цукор. Добре розмішайте, щоб цукор повністю розчинився. Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи, щоб уникнути осідання цукру на дні та його пригорання. Під час кипіння зніміть піну, що утворилася.

Розлийте гарячий абрикосовий нектар із заздалегідь стерилізованих банків. Для стерилізації банок можна використовувати паровий метод, кип'ятіння або прогрівання в духовці. Закрийте банки стерилізованими кришками та щільно закрутіть.

Переверніть банки догори дном і накрийте ковдрою або товстим рушником. Залишіть банки в такому положенні до охолодження, зазвичай на кілька годин або на ніч. Після цього зберігайте їх у прохолодному темному місці.

Раніше ми писали про рецепт компоту з черешні — смачний і освіжаючий напій.

Ще ми розповідали про старий рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Також ми писали про сезон шовковиці — ідеї корисних вітамінних заготовок на зиму.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.

рецепти лайфхаки абрикос заготівля на зиму напій компот

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

06:01 Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:43 Погода в Одесі — синоптики сказали, до чого готуватись сьогодні

05:36 Влучний удар по "Морозовську" — у мережі з'явилися супутникові фото ураженого аеродрому

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Ексклюзив

05:34 Яким аспірантам вдалося отримати відстрочку — перелік

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

Оновлено

05:11 "Шахеди" атакують Україну понад п'ять годин — які області під прицілом

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

04:44 Передані Україні F-16 мають систему попередження про ракетну атаку — ЗМІ

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

06:01 Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:43 Погода в Одесі — синоптики сказали, до чого готуватись сьогодні

05:36 Влучний удар по "Морозовську" — у мережі з'явилися супутникові фото ураженого аеродрому

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Ексклюзив

05:34 Яким аспірантам вдалося отримати відстрочку — перелік

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

Оновлено

05:11 "Шахеди" атакують Україну понад п'ять годин — які області під прицілом

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

04:44 Передані Україні F-16 мають систему попередження про ракетну атаку — ЗМІ

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині