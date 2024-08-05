Освіжаючий абрикосовий нектар – покроковий рецепт

Абрикосовий нектар. Фото: gospodynka.com.ua

Абрикосовий нектар — це смачний та корисний напій, який можна приготувати в домашніх умовах. Наш простий рецепт допоможе вам зберегти яскравий смак та аромат літніх абрикосів на всю зиму.

Новини.LIVE знайшли простий рецепт абрикосового нектару.

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Вам знадобиться:

абрикоси 2 кг;

вода 2 л;

цукор 300 г.

Спосіб приготування

Ретельно промийте абрикоси під проточною водою, щоб видалити бруд та залишки пилу. Після цього розріжте кожен абрикос навпіл і видаліть кісточки. Для цього найзручніше використовувати гострий ніж, що дозволяє зробити процес швидким та акуратним.

Стиглі абрикоси. Фото: Freepik

Перекладіть підготовлені половинки абрикосів у велику каструлю з товстим дном, щоб уникнути пригорання. Залийте абрикоси фільтрованою водою, щоб фрукти повністю були покриті.

Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та варіть абрикоси близько 7 хвилин, поки вони не стануть м'якими і не почнуть легко розламуватись.

Зніміть каструлю з вогню. За допомогою занурюваного блендера подрібніть абрикоси з водою до отримання однорідної маси. Якщо у вас немає занурювального блендера, можна використовувати звичайний стаціонарний блендер, працюючи невеликими порціями.

Жовті абрикоси. Фото: Freepik

Процідіть отриману масу через сито, щоб видалити грубі волокна та залишки шкірки, домагаючись гладкої консистенції.

Поверніть проціджену рідину в каструлю та додайте цукор. Добре розмішайте, щоб цукор повністю розчинився. Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи, щоб уникнути осідання цукру на дні та його пригорання. Під час кипіння зніміть піну, що утворилася.

Розлийте гарячий абрикосовий нектар із заздалегідь стерилізованих банків. Для стерилізації банок можна використовувати паровий метод, кип'ятіння або прогрівання в духовці. Закрийте банки стерилізованими кришками та щільно закрутіть.

Переверніть банки догори дном і накрийте ковдрою або товстим рушником. Залишіть банки в такому положенні до охолодження, зазвичай на кілька годин або на ніч. Після цього зберігайте їх у прохолодному темному місці.

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