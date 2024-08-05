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Рецепт настоящего освежающего абрикосового нектара на зиму

5 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Освежающий абрикосовый нектар — пошаговый рецепт
Абрикосовый нектар. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Абрикосовый нектар — это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить в домашних условиях. Наш простой рецепт поможет вам сохранить яркий вкус и аромат летних абрикосов на всю зиму.

Новини.LIVE нашли простой рецепт абрикосового нектара. 

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Вам понадобится: 

  • абрикосы 2 кг;
  • вода 2 л;
  • сахар 300 г. 

Способ приготовления 

Тщательно промойте абрикосы под проточной водой, чтобы удалить грязь и остатки пыли. После этого разрежьте каждый абрикос пополам и удалите косточки. Для этого удобнее всего использовать острый нож, что позволяет сделать процесс быстрым и аккуратным.

рецепт абрикосового сока
Спелые абрикосы. Фото: Freepik

Переложите подготовленные половинки абрикосов в большую кастрюлю с толстым дном, чтобы избежать пригорания. Залейте абрикосы фильтрованной водой, чтобы фрукты были полностью покрыты.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите абрикосы около 7 минут, пока они не станут мягкими и не начнут легко разламываться.

Снимите кастрюлю с огня. С помощью погружного блендера измельчите абрикосы с водой до получения однородной массы. Если у вас нет погружного блендера, можно использовать обычный стационарный блендер, работая небольшими порциями.

рецепт абрикосового сока на зиму
Желтые абрикосы. Фото: Freepik

Процедите полученную массу через сито, чтобы удалить грубые волокна и остатки кожуры, добиваясь гладкой консистенции.

Верните процеженную жидкость в кастрюлю и добавьте сахар. Хорошо размешайте, чтобы сахар полностью растворился. Доведите смесь до кипения, периодически помешивая, чтобы избежать оседания сахара на дне и его пригорания. Во время кипения снимите образовавшуюся пену.

Разлейте горячий абрикосовый нектар по заранее стерилизованным банкам. Для стерилизации банок можно использовать паровой метод, кипячение или прогрев в духовке. Закройте банки стерилизованными крышками и плотно закрутите.

Переверните банки вверх дном и накройте их одеялом или толстым полотенцем. Оставьте банки в таком положении до полного остывания, обычно на несколько часов или на ночь. После этого храните их в прохладном темном месте.

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