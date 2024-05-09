Що приготувати до Дня матері – рецепт смачного торта Тірамісу

Торт Тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

Ну хто ж не любить тірамісу? Торт за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний, не дуже солодкий. За основу беруться млинці на ряжанці. Робіть їх трохи товщі звичайних, оскільки вони відіграють роль коржів у торті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

ряжанка 500 г;

вершки 10% чи молоко 3,2% 200 мл;

борошно пшеничне 200 г;

олія рослинна 2 ст.л;

сіль щіпка;

цукор 1 ст.

сода 1/2ч.л;

какао 30 г;

сковорода діаметром 24 див.

Для крему:

вершки 33% 500 мл;

крем сир 300 г;

еспресо 50 г;

цукрова пудра 70 г;

ванілін 2 р.

Спосіб приготування

Ряжанку змішуємо з содою, сіллю та цукром. Додаємо борошно, какао і ретельно розмішуємо, додаємо вершки (молоко) і ще раз ретельно розмішуємо. Останнім етапом додамо олію. Даємо постояти 10-15 хвилин.

Борошно та какао. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо млинці на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Крем сир змішуємо з цукровою пудрою, ваніліном та еспресо.

Крем сир та цукрова пудра. Фото: YouTube @evadaren

Холодні вершки збиваємо до стійких піків і обережно додаємо в крем.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Млинці складаємо стопкою і обрізаємо рівні краї діаметром 18 см. за допомогою кондитерського роз'ємного кільця.

Приготування торта. Фото: YouTube @evadaren

Змащуємо всі 10 млинців кремом, останній можна промазати та присипати какао. А можна прикрасити змішавши 200 г крему, що залишився, і 200 г. крем сиру.

Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

Висаджуємо отриманий крем за допомогою круглої кондитерської насадки. Відправляємо торт на годину в холодильник і перед подачею присипаємо какао.

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