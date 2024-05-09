Що приготувати до Дня матері – рецепт смачного торта Тірамісу

Рецепт святкового млинцевого торта Тірамісу до Дня матері
Ну хто ж не любить тірамісу? Торт за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний, не дуже солодкий. За основу беруться млинці на ряжанці. Робіть їх трохи товщі звичайних, оскільки вони відіграють роль коржів у торті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- ряжанка 500 г;
- вершки 10% чи молоко 3,2% 200 мл;
- борошно пшеничне 200 г;
- олія рослинна 2 ст.л;
- сіль щіпка;
- цукор 1 ст.
- сода 1/2ч.л;
- какао 30 г;
- сковорода діаметром 24 див.
Для крему:
- вершки 33% 500 мл;
- крем сир 300 г;
- еспресо 50 г;
- цукрова пудра 70 г;
- ванілін 2 р.
Спосіб приготування
Ряжанку змішуємо з содою, сіллю та цукром. Додаємо борошно, какао і ретельно розмішуємо, додаємо вершки (молоко) і ще раз ретельно розмішуємо. Останнім етапом додамо олію. Даємо постояти 10-15 хвилин.
Випікаємо млинці на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку.
Крем сир змішуємо з цукровою пудрою, ваніліном та еспресо.
Холодні вершки збиваємо до стійких піків і обережно додаємо в крем.
Млинці складаємо стопкою і обрізаємо рівні краї діаметром 18 см. за допомогою кондитерського роз'ємного кільця.
Змащуємо всі 10 млинців кремом, останній можна промазати та присипати какао. А можна прикрасити змішавши 200 г крему, що залишився, і 200 г. крем сиру.
Висаджуємо отриманий крем за допомогою круглої кондитерської насадки. Відправляємо торт на годину в холодильник і перед подачею присипаємо какао.
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