Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт святкового млинцевого торта Тірамісу до Дня матері arrow

Рецепт святкового млинцевого торта Тірамісу до Дня матері

9 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати до Дня матері – рецепт смачного торта Тірамісу
Торт Тірамісу. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ну хто ж не любить тірамісу? Торт за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний, не дуже солодкий. За основу беруться млинці на ряжанці. Робіть їх трохи товщі звичайних, оскільки вони відіграють роль коржів у торті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • ряжанка 500 г;
  • вершки 10% чи молоко 3,2% 200 мл;
  • борошно пшеничне 200 г;
  • олія рослинна 2 ст.л;
  • сіль щіпка;
  • цукор 1 ст.
  • сода 1/2ч.л;
  • какао 30 г;
  • сковорода діаметром 24 див.

Для крему:

  • вершки 33% 500 мл;
  • крем сир 300 г;
  • еспресо 50 г;
  • цукрова пудра 70 г;
  • ванілін 2 р.

Спосіб приготування

Ряжанку змішуємо з содою, сіллю та цукром. Додаємо борошно, какао і ретельно розмішуємо, додаємо вершки (молоко) і ще раз ретельно розмішуємо. Останнім етапом додамо олію. Даємо постояти 10-15 хвилин.

null
Борошно та какао. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо млинці на добре розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку.

null
Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Крем сир змішуємо з цукровою пудрою, ваніліном та еспресо.

null
Крем сир та цукрова пудра. Фото: YouTube @evadaren

Холодні вершки збиваємо до стійких піків і обережно додаємо в крем.

null
Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Млинці складаємо стопкою і обрізаємо рівні краї діаметром 18 см. за допомогою кондитерського роз'ємного кільця.

null
Приготування торта. Фото: YouTube @evadaren

Змащуємо всі 10 млинців кремом, останній можна промазати та присипати какао. А можна прикрасити змішавши 200 г крему, що залишився, і 200 г. крем сиру.

null
Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

Висаджуємо отриманий крем за допомогою круглої кондитерської насадки. Відправляємо торт на годину в холодильник і перед подачею присипаємо какао.

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

свята
рецепти
лайфхаки
десерт
торт
випічка
День матері

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка