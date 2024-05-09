Что приготовить ко Дню матери — рецепт вкусного торта Тирамису

Рецепт праздничного блинного торта Тирамису ко Дню матери
Ну кто же не любит тирамису? Торт по этому рецепту получается очень нежный и вкусный, не очень сладкий. За основу берутся блины на ряженке. Делайте их чуть толще обычных, поскольку они играют роль коржей в торте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- ряженка 500 г;
- сливки 10% или молоко 3,2% 200 мл;
- мука пшеничная 200 г;
- масло растительное 2 ст.л.;
- соль щепотка;
- сахар 1 ст.л.;
- сода 1/2 ч.л.;
- какао 30 г;
- сковорода диаметром 24 см.
Для крема:
- сливки 33% 500 мл;
- крем-сыр 300 г;
- эспрессо 50 г;
- сахарная пудра 70 г;
- ванилин 2 г.
Способ приготовления
Ряженку смешиваем с содой, солью и сахаром. Добавляем муку, какао и тщательно размешиваем, добавляем сливки (молоко) и еще раз тщательно размешиваем венчиком. Последним этапом вмешиваем масло. Даем постоять 10-15 минут.
Выпекаем блинчики на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
Крем сыр смешиваем с сахарной пудрой, ванилином и эспрессо.
Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно вмешиваем в крем.
Блины складываем стопкой и обрезаем ровные края в диаметре 18 см с помощью кондитерского разъемного кольца.
Смазываем все 10 блинов кремом, последний можно промазать и присыпать какао. А можно украсить, смешав 200 г оставшегося крема и 200 г крем-сыра.
Высаживаем полученный крем с помощью круглой кондитерской насадки. Отправляем торт на час в холодильник и перед подачей присыпаем какао.
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