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Рецепт праздничного блинного торта Тирамису ко Дню матери

9 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить ко Дню матери — рецепт вкусного торта Тирамису
Торт Тирамису. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ну кто же не любит тирамису? Торт по этому рецепту получается очень нежный и вкусный, не очень сладкий. За основу берутся блины на ряженке. Делайте их чуть толще обычных, поскольку они играют роль коржей в торте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • ряженка 500 г;
  • сливки 10% или молоко 3,2% 200 мл;
  • мука пшеничная 200 г;
  • масло растительное 2 ст.л.;
  • соль щепотка;
  • сахар 1 ст.л.;
  • сода 1/2 ч.л.;
  • какао 30 г;
  • сковорода диаметром 24 см.

Для крема:

  • сливки 33% 500 мл;
  • крем-сыр 300 г;
  • эспрессо 50 г;
  • сахарная пудра 70 г;
  • ванилин 2 г.

Способ приготовления 

Ряженку смешиваем с содой, солью и сахаром. Добавляем муку, какао и тщательно размешиваем, добавляем сливки (молоко) и еще раз тщательно размешиваем венчиком. Последним этапом вмешиваем масло. Даем постоять 10-15 минут.

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Мука и какао. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем блинчики на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Крем сыр смешиваем с сахарной пудрой, ванилином и эспрессо. 

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Крем-сыр и сахарная пудра. Фото: YouTube @evadaren

Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно вмешиваем в крем.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Блины складываем стопкой и обрезаем ровные края в диаметре 18 см с помощью кондитерского разъемного кольца.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @evadaren

Смазываем все 10 блинов кремом, последний можно промазать и присыпать какао. А можно украсить, смешав 200 г оставшегося крема и 200 г крем-сыра. 

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Готовый торт. Фото: YouTube @evadaren

Высаживаем полученный крем с помощью круглой кондитерской насадки. Отправляем торт на час в холодильник и перед подачей присыпаем какао.

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праздники
рецепты
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десерт
торт
выпечка
День матери

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