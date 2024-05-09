Что приготовить ко Дню матери — рецепт вкусного торта Тирамису

Торт Тирамису. Фото: YouTube @evadaren

Ну кто же не любит тирамису? Торт по этому рецепту получается очень нежный и вкусный, не очень сладкий. За основу берутся блины на ряженке. Делайте их чуть толще обычных, поскольку они играют роль коржей в торте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

ряженка 500 г;

сливки 10% или молоко 3,2% 200 мл;

мука пшеничная 200 г;

масло растительное 2 ст.л.;

соль щепотка;

сахар 1 ст.л.;

сода 1/2 ч.л.;

какао 30 г;

сковорода диаметром 24 см.

Для крема:

сливки 33% 500 мл;

крем-сыр 300 г;

эспрессо 50 г;

сахарная пудра 70 г;

ванилин 2 г.

Способ приготовления

Ряженку смешиваем с содой, солью и сахаром. Добавляем муку, какао и тщательно размешиваем, добавляем сливки (молоко) и еще раз тщательно размешиваем венчиком. Последним этапом вмешиваем масло. Даем постоять 10-15 минут.

Мука и какао. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем блинчики на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Крем сыр смешиваем с сахарной пудрой, ванилином и эспрессо.

Крем-сыр и сахарная пудра. Фото: YouTube @evadaren

Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно вмешиваем в крем.

Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Блины складываем стопкой и обрезаем ровные края в диаметре 18 см с помощью кондитерского разъемного кольца.

Приготовление торта. Фото: YouTube @evadaren

Смазываем все 10 блинов кремом, последний можно промазать и присыпать какао. А можно украсить, смешав 200 г оставшегося крема и 200 г крем-сыра.

Готовый торт. Фото: YouTube @evadaren

Высаживаем полученный крем с помощью круглой кондитерской насадки. Отправляем торт на час в холодильник и перед подачей присыпаем какао.

Раньше мы писали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут до завтрака на 8 марта.