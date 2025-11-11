Відео
Рецепт тіста на вареники — ліпити й варити одне задоволення

Рецепт тіста на вареники — ліпити й варити одне задоволення


Дата публікації: 11 листопада 2025 15:04
Оновлено: 14:54
Тісто на вареники з 4 інгредієнтів — простий рецепт, який завжди вдається
Домашні вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Це універсальне тісто для вареників готується всього з чотирьох інгредієнтів і завжди виходить ідеальним. Завдяки окропу воно стає ніжним і пластичним, легко розкачується та не прилипає. А вареники з такого тіста ніколи не розварюються, зберігають форму й мають приємну текстуру.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • сіль — 0,5 ч. л. (приблизно 4–5 г);
  • вода (окріп) — 150 мл;
  • яйце — 1 шт. (приблизно 50 г);
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Просіяти борошно у велику миску, додати сіль і перемішати. Поступово вливати гарячу воду (окріп), постійно помішуючи ложкою або лопаткою, щоб не утворилися грудочки. Гаряча вода частково заварює борошно, завдяки чому тісто виходить м’яким і ніжним.

рецепт тіста для вареників
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса трохи охолоне, додати яйце й олію. Замісити руками до гладкої, пружної консистенції. Спочатку тісто буде м’яким, але після кількох хвилин вимішування стане ідеально еластичним.

тісто для вареників
Тісто для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити плівкою або рушником і залишити на 20–30 хвилин, щоб тісто "відпочило". За цей час воно стане ще податливішим і не рватиметься під час ліплення.

рецепт домашніх вареників
Приготування вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього можна розкачувати, вирізати кружечки та ліпити вареники з будь-якою начинкою — солоною чи солодкою.

рецепт вареників зі смачною начинкою
Домашні вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Це тісто чудово підходить для вареників із картоплею, вишнями, капустою або сиром.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт Українська кухня борошно вареники тісто пельмені
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
