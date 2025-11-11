Тісто на вареники з 4 інгредієнтів — простий рецепт, який завжди вдається

Домашні вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Це універсальне тісто для вареників готується всього з чотирьох інгредієнтів і завжди виходить ідеальним. Завдяки окропу воно стає ніжним і пластичним, легко розкачується та не прилипає. А вареники з такого тіста ніколи не розварюються, зберігають форму й мають приємну текстуру.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

сіль — 0,5 ч. л. (приблизно 4–5 г);

вода (окріп) — 150 мл;

яйце — 1 шт. (приблизно 50 г);

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Просіяти борошно у велику миску, додати сіль і перемішати. Поступово вливати гарячу воду (окріп), постійно помішуючи ложкою або лопаткою, щоб не утворилися грудочки. Гаряча вода частково заварює борошно, завдяки чому тісто виходить м’яким і ніжним.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса трохи охолоне, додати яйце й олію. Замісити руками до гладкої, пружної консистенції. Спочатку тісто буде м’яким, але після кількох хвилин вимішування стане ідеально еластичним.

Тісто для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити плівкою або рушником і залишити на 20–30 хвилин, щоб тісто "відпочило". За цей час воно стане ще податливішим і не рватиметься під час ліплення.

Приготування вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього можна розкачувати, вирізати кружечки та ліпити вареники з будь-якою начинкою — солоною чи солодкою.

Домашні вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Це тісто чудово підходить для вареників із картоплею, вишнями, капустою або сиром.

