Тісто на вареники з 4 інгредієнтів — простий рецепт, який завжди вдається

Рецепт тіста на вареники — ліпити й варити одне задоволення
Це універсальне тісто для вареників готується всього з чотирьох інгредієнтів і завжди виходить ідеальним. Завдяки окропу воно стає ніжним і пластичним, легко розкачується та не прилипає. А вареники з такого тіста ніколи не розварюються, зберігають форму й мають приємну текстуру.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- сіль — 0,5 ч. л. (приблизно 4–5 г);
- вода (окріп) — 150 мл;
- яйце — 1 шт. (приблизно 50 г);
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Просіяти борошно у велику миску, додати сіль і перемішати. Поступово вливати гарячу воду (окріп), постійно помішуючи ложкою або лопаткою, щоб не утворилися грудочки. Гаряча вода частково заварює борошно, завдяки чому тісто виходить м’яким і ніжним.
Коли маса трохи охолоне, додати яйце й олію. Замісити руками до гладкої, пружної консистенції. Спочатку тісто буде м’яким, але після кількох хвилин вимішування стане ідеально еластичним.
Накрити плівкою або рушником і залишити на 20–30 хвилин, щоб тісто "відпочило". За цей час воно стане ще податливішим і не рватиметься під час ліплення.
Після цього можна розкачувати, вирізати кружечки та ліпити вареники з будь-якою начинкою — солоною чи солодкою.
Це тісто чудово підходить для вареників із картоплею, вишнями, капустою або сиром.
