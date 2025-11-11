Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт тіста для пельменів — не розварюються та не рвуться

Рецепт тіста для пельменів — не розварюються та не рвуться

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 00:04
Оновлено: 15:34
Рецепт ідеального тіста для пельменів — м’яке, еластичне і не розварюється під час варіння
Домашні пельмені. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт тіста для пельменів перевірений поколіннями — простий, надійний і бездоганний. Тісто виходить гладке, пружне, не прилипає до рук і після варіння залишається цілісним. Завдяки окропу, яйцю та олії воно еластичне, м’яке й підходить не лише для пельменів, а й для вареників чи манти.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 450 г;
  • вода (окріп) — 250 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 400–500 г;
  • цибуля — 1 велика головка;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець, паприка — до свого смаку;
  • вода — трохи, якщо фарш густий.

Спосіб приготування

У мисці змішати просіяне борошно та сіль. У центрі зробити заглиблення й поступово влити окріп, помішуючи ложкою. Коли маса стане теплою, додати яйце й рослинну олію. Замісити руками до однорідної, гладкої консистенції. Тісто має бути м’яким і податливим. Якщо прилипає — присипати трохи борошна.

як приготувати тісто для пельменів
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Загорнути тісто в плівку та залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб відпочило й стало ще еластичнішим.

тісто для пельменів
Тісто для пельменів. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки з’єднати фарш із дрібно натертою цибулею, подрібненим часником, спеціями та невеликою кількістю води. Ретельно вимішати до однорідної маси — начинка має бути соковитою.

простий рецепт тіста для пельменів
Приготування пельменів. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розкачати тонко, вирізати кружечки. У центр кожного покласти трохи начинки, скласти навпіл і щільно защипнути краї. За бажанням з’єднати кінці півмісяця, щоб утворилась класична форма пельменя.

рецепт домашніх пельменів
Пельмені перед варінням. Фото: smakuiemo.com.ua

У киплячу підсолену воду обережно опустити пельмені. Коли вони спливуть, варити ще 4–5 хвилин. Подавайте гарячими — зі сметаною, вершковим маслом або у бульйоні.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт вареники тісто м'ясний фарш пельмені
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації