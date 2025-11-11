Рецепт ідеального тіста для пельменів — м’яке, еластичне і не розварюється під час варіння

Рецепт тіста для пельменів — не розварюються та не рвуться
Цей рецепт тіста для пельменів перевірений поколіннями — простий, надійний і бездоганний. Тісто виходить гладке, пружне, не прилипає до рук і після варіння залишається цілісним. Завдяки окропу, яйцю та олії воно еластичне, м’яке й підходить не лише для пельменів, а й для вареників чи манти.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- борошно — 450 г;
- вода (окріп) — 250 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.
Для начинки:
- фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 400–500 г;
- цибуля — 1 велика головка;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець, паприка — до свого смаку;
- вода — трохи, якщо фарш густий.
Спосіб приготування
У мисці змішати просіяне борошно та сіль. У центрі зробити заглиблення й поступово влити окріп, помішуючи ложкою. Коли маса стане теплою, додати яйце й рослинну олію. Замісити руками до однорідної, гладкої консистенції. Тісто має бути м’яким і податливим. Якщо прилипає — присипати трохи борошна.
Загорнути тісто в плівку та залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб відпочило й стало ще еластичнішим.
Для начинки з’єднати фарш із дрібно натертою цибулею, подрібненим часником, спеціями та невеликою кількістю води. Ретельно вимішати до однорідної маси — начинка має бути соковитою.
Тісто розкачати тонко, вирізати кружечки. У центр кожного покласти трохи начинки, скласти навпіл і щільно защипнути краї. За бажанням з’єднати кінці півмісяця, щоб утворилась класична форма пельменя.
У киплячу підсолену воду обережно опустити пельмені. Коли вони спливуть, варити ще 4–5 хвилин. Подавайте гарячими — зі сметаною, вершковим маслом або у бульйоні.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!