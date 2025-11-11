Рецепт идеального теста для пельменей — мягкое, эластичное и не разваривается во время варки

Домашние пельмени. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт теста для пельменей проверен поколениями — простой, надежный и безупречный. Тесто получается гладкое, упругое, не прилипает к рукам и после варки остается целостным. Благодаря кипятку, яйцу и маслу оно эластичное, мягкое и подходит не только для пельменей, но и для вареников или манты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 450 г;

вода (кипяток) — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

фарш (свинина, говядина или смешанный) — 400-500 г;

лук — 1 большая головка;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, паприка — по своему вкусу;

вода — немного, если фарш густой.

Способ приготовления

В миске смешать просеянную муку и соль. В центре сделать углубление и постепенно влить кипяток, помешивая ложкой. Когда масса станет теплой, добавить яйцо и растительное масло. Замесить руками до однородной, гладкой консистенции. Тесто должно быть мягким и податливым. Если прилипает — присыпать немного муки.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Завернуть тесто в пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут, чтобы отдохнуло и стало еще более эластичным.

Тесто для пельменей. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки соединить фарш с мелко натертым луком, измельченным чесноком, специями и небольшим количеством воды. Тщательно вымешать до однородной массы — начинка должна быть сочной.

Приготовление пельменей. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто раскатать тонко, вырезать кружочки. В центр каждого положить немного начинки, сложить пополам и плотно защипнуть края. По желанию соединить концы полумесяца, чтобы образовалась классическая форма пельменя.

Пельмени перед варкой. Фото: smakuiemo.com.ua

В кипящую подсоленную воду осторожно опустить пельмени. Когда они всплывут, варить еще 4-5 минут. Подавайте горячими — со сметаной, сливочным маслом или в бульоне.

