Идеальное тесто на пельмени 3 к 1 — не рвется и не разваливается

Дата публикации 31 октября 2025 14:44
обновлено: 12:46
Идеальное тесто на пельмени 3 к 1 — эластичное, не рвется и не разваривается
Домашние пельмени. Фото: кадр из видео

Хотите приготовить пельмени, которые не развариваются и держат форму? Попробуйте универсальное тесто по принципу "3 к 1". Минимум ингредиентов, максимум результата — получается мягкое, эластичное и идеальное для лепки даже без весов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • мука — 3 чашки (объем чашки 200-300 мл.);
  • соль — ½ ч. ложки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло растительное — 1 ст. ложка;
  • вода теплая — столько, чтобы долить чашку с яйцом и маслом до верха.

Для фарша:

  • свинина — 450 г;
  • лук — 100-150 г;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • вода ледяная — 30 мл.

Для варки:

  • вода — по объему кастрюли;
  • соль — по своему вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • горошины душистого перца — 2-3 шт.

Для подачи:

  • сливочное масло — по своему вкусу;
  • соус (по желанию): горчица, чеснок, масло, укроп, немного бульона и уксуса.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку. В другой чашке смешать яйцо, соль и масло, долить теплой воды до полного объема чашки и размешать. Вылить жидкость в муку и замесить тесто. Сначала оно будет немного липким — это нормально. Завернуть в пакет и оставить "отдохнуть" на 30 минут. Затем еще раз хорошо вымесить — тесто станет гладким и эластичным.

рецепт тіста для пельменів
Яйцо и масло. Фото: кадр из видео

Мясо и лук перекрутить через мясорубку, добавить соль, перец и холодную воду. Тщательно вымесить, чтобы фарш стал нежным и сочным.

простий рецепт тіста для пельменів
Тесто для пельменей. Фото: кадр из видео

Тесто поделить на несколько частей, одну оставить для работы, остальные накрыть. Раскатать тонкий пласт, вырезать кружочки стаканом или формой, положить в центр немного фарша, защипнуть края.

смачні домашні пельмені
Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

В кипящую подсоленную воду добавить лавровый лист и душистый перец.

рецепт якісного тіста для пельменів
Пельмени в воде. Фото: кадр из видео

Опустить пельмени, сразу помешать, чтобы не прилипли. После того как всплывут — варить еще 5 минут.

рецепт Украинская кухня тесто мясной фарш пельмени
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
