Идеальное тесто на пельмени 3 к 1 — эластичное, не рвется и не разваривается

Идеальное тесто на пельмени 3 к 1 — не рвется и не разваливается
Хотите приготовить пельмени, которые не развариваются и держат форму? Попробуйте универсальное тесто по принципу "3 к 1". Минимум ингредиентов, максимум результата — получается мягкое, эластичное и идеальное для лепки даже без весов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- мука — 3 чашки (объем чашки 200-300 мл.);
- соль — ½ ч. ложки;
- яйцо — 1 шт.;
- масло растительное — 1 ст. ложка;
- вода теплая — столько, чтобы долить чашку с яйцом и маслом до верха.
Для фарша:
- свинина — 450 г;
- лук — 100-150 г;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- вода ледяная — 30 мл.
Для варки:
- вода — по объему кастрюли;
- соль — по своему вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- горошины душистого перца — 2-3 шт.
Для подачи:
- сливочное масло — по своему вкусу;
- соус (по желанию): горчица, чеснок, масло, укроп, немного бульона и уксуса.
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку. В другой чашке смешать яйцо, соль и масло, долить теплой воды до полного объема чашки и размешать. Вылить жидкость в муку и замесить тесто. Сначала оно будет немного липким — это нормально. Завернуть в пакет и оставить "отдохнуть" на 30 минут. Затем еще раз хорошо вымесить — тесто станет гладким и эластичным.
Мясо и лук перекрутить через мясорубку, добавить соль, перец и холодную воду. Тщательно вымесить, чтобы фарш стал нежным и сочным.
Тесто поделить на несколько частей, одну оставить для работы, остальные накрыть. Раскатать тонкий пласт, вырезать кружочки стаканом или формой, положить в центр немного фарша, защипнуть края.
В кипящую подсоленную воду добавить лавровый лист и душистый перец.
Опустить пельмени, сразу помешать, чтобы не прилипли. После того как всплывут — варить еще 5 минут.
