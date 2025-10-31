Идеальное тесто на пельмени 3 к 1 — эластичное, не рвется и не разваривается

Домашние пельмени. Фото: кадр из видео

Хотите приготовить пельмени, которые не развариваются и держат форму? Попробуйте универсальное тесто по принципу "3 к 1". Минимум ингредиентов, максимум результата — получается мягкое, эластичное и идеальное для лепки даже без весов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

мука — 3 чашки (объем чашки 200-300 мл.);

соль — ½ ч. ложки;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное — 1 ст. ложка;

вода теплая — столько, чтобы долить чашку с яйцом и маслом до верха.

Для фарша:

свинина — 450 г;

лук — 100-150 г;

соль, черный перец — по своему вкусу;

вода ледяная — 30 мл.

Для варки:

вода — по объему кастрюли;

соль — по своему вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

горошины душистого перца — 2-3 шт.

Для подачи:

сливочное масло — по своему вкусу;

соус (по желанию): горчица, чеснок, масло, укроп, немного бульона и уксуса.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку. В другой чашке смешать яйцо, соль и масло, долить теплой воды до полного объема чашки и размешать. Вылить жидкость в муку и замесить тесто. Сначала оно будет немного липким — это нормально. Завернуть в пакет и оставить "отдохнуть" на 30 минут. Затем еще раз хорошо вымесить — тесто станет гладким и эластичным.

Яйцо и масло. Фото: кадр из видео

Мясо и лук перекрутить через мясорубку, добавить соль, перец и холодную воду. Тщательно вымесить, чтобы фарш стал нежным и сочным.

Тесто для пельменей. Фото: кадр из видео

Тесто поделить на несколько частей, одну оставить для работы, остальные накрыть. Раскатать тонкий пласт, вырезать кружочки стаканом или формой, положить в центр немного фарша, защипнуть края.

Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

В кипящую подсоленную воду добавить лавровый лист и душистый перец.

Пельмени в воде. Фото: кадр из видео

Опустить пельмени, сразу помешать, чтобы не прилипли. После того как всплывут — варить еще 5 минут.

