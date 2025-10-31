Відео
Україна
Головна Смак Ідеальне тісто на пельмені 3 до 1 — не рветься і не розвалюється

Ідеальне тісто на пельмені 3 до 1 — не рветься і не розвалюється

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 12:46
Ідеальне тісто на пельмені 3 до 1 — еластичне, не рветься і не розварюється
Домашні пельмені. Фото: кадр з відео

Хочете приготувати пельмені, які не розварюються і тримають форму? Спробуйте універсальне тісто за принципом "3 до 1". Мінімум інгредієнтів, максимум результату — виходить м’яке, еластичне й ідеальне для ліплення навіть без ваг.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 3 чашки (об’єм чашки 200–300 мл.);
  • сіль — ½ ч. ложки;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія рослинна — 1 ст. ложка;
  • вода тепла — стільки, щоб долити чашку з яйцем і олією до верху.

Для фаршу:

  • свинина — 450 г;
  • цибуля — 100–150 г;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • вода крижана — 30 мл.

Для варіння:

  • вода — за об’ємом каструлі;
  • сіль — до свого смаку;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • горошини духмяного перцю — 2–3 шт.

Для подачі:

  • вершкове масло — до свого смаку;
  • соус (за бажанням): гірчиця, часник, олія, кріп, трохи бульйону та оцту.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно. В іншій чашці змішати яйце, сіль і олію, долити теплої води до повного об’єму чашки й розмішати. Вилити рідину в борошно й замісити тісто. Спочатку воно буде трохи липким — це нормально. Загорнути у пакет і залишити "відпочити" на 30 хвилин. Потім ще раз добре вимісити — тісто стане гладким та еластичним.

рецепт тіста для пельменів
Яйце та олія. Фото: кадр з відео

М’ясо й цибулю перекрутити через м’ясорубку, додати сіль, перець і холодну воду. Ретельно вимісити, щоб фарш став ніжним і соковитим.

простий рецепт тіста для пельменів
Тісто для пельменів. Фото: кадр з відео

Тісто поділити на кілька частин, одну залишити для роботи, решту накрити. Розкачати тонкий пласт, вирізати кружечки склянкою або формою, покласти в центр трохи фаршу, защипнути краї.

смачні домашні пельмені
Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

У киплячу підсолену воду додати лавровий лист і духмяний перець.

рецепт якісного тіста для пельменів
Пельмені у воді. Фото: кадр з відео

Опустити пельмені, одразу помішати, щоб не прилипли. Після того як спливуть — варити ще 5 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт Українська кухня тісто м'ясний фарш пельмені
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
