Ідеальне тісто на пельмені 3 до 1 — еластичне, не рветься і не розварюється

Домашні пельмені. Фото: кадр з відео

Хочете приготувати пельмені, які не розварюються і тримають форму? Спробуйте універсальне тісто за принципом "3 до 1". Мінімум інгредієнтів, максимум результату — виходить м’яке, еластичне й ідеальне для ліплення навіть без ваг.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

борошно — 3 чашки (об’єм чашки 200–300 мл.);

сіль — ½ ч. ложки;

яйце — 1 шт.;

олія рослинна — 1 ст. ложка;

вода тепла — стільки, щоб долити чашку з яйцем і олією до верху.

Для фаршу:

свинина — 450 г;

цибуля — 100–150 г;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

вода крижана — 30 мл.

Для варіння:

вода — за об’ємом каструлі;

сіль — до свого смаку;

лавровий лист — 1–2 шт.;

горошини духмяного перцю — 2–3 шт.

Для подачі:

вершкове масло — до свого смаку;

соус (за бажанням): гірчиця, часник, олія, кріп, трохи бульйону та оцту.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно. В іншій чашці змішати яйце, сіль і олію, долити теплої води до повного об’єму чашки й розмішати. Вилити рідину в борошно й замісити тісто. Спочатку воно буде трохи липким — це нормально. Загорнути у пакет і залишити "відпочити" на 30 хвилин. Потім ще раз добре вимісити — тісто стане гладким та еластичним.

Яйце та олія. Фото: кадр з відео

М’ясо й цибулю перекрутити через м’ясорубку, додати сіль, перець і холодну воду. Ретельно вимісити, щоб фарш став ніжним і соковитим.

Тісто для пельменів. Фото: кадр з відео

Тісто поділити на кілька частин, одну залишити для роботи, решту накрити. Розкачати тонкий пласт, вирізати кружечки склянкою або формою, покласти в центр трохи фаршу, защипнути краї.

Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

У киплячу підсолену воду додати лавровий лист і духмяний перець.

Пельмені у воді. Фото: кадр з відео

Опустити пельмені, одразу помішати, щоб не прилипли. Після того як спливуть — варити ще 5 хвилин.

