Ідеальне тісто на пельмені 3 до 1 — еластичне, не рветься і не розварюється

Ідеальне тісто на пельмені 3 до 1 — не рветься і не розвалюється
Хочете приготувати пельмені, які не розварюються і тримають форму? Спробуйте універсальне тісто за принципом "3 до 1". Мінімум інгредієнтів, максимум результату — виходить м’яке, еластичне й ідеальне для ліплення навіть без ваг.
Вам знадобиться:
- борошно — 3 чашки (об’єм чашки 200–300 мл.);
- сіль — ½ ч. ложки;
- яйце — 1 шт.;
- олія рослинна — 1 ст. ложка;
- вода тепла — стільки, щоб долити чашку з яйцем і олією до верху.
Для фаршу:
- свинина — 450 г;
- цибуля — 100–150 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- вода крижана — 30 мл.
Для варіння:
- вода — за об’ємом каструлі;
- сіль — до свого смаку;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- горошини духмяного перцю — 2–3 шт.
Для подачі:
- вершкове масло — до свого смаку;
- соус (за бажанням): гірчиця, часник, олія, кріп, трохи бульйону та оцту.
Спосіб приготування
У глибоку миску просіяти борошно. В іншій чашці змішати яйце, сіль і олію, долити теплої води до повного об’єму чашки й розмішати. Вилити рідину в борошно й замісити тісто. Спочатку воно буде трохи липким — це нормально. Загорнути у пакет і залишити "відпочити" на 30 хвилин. Потім ще раз добре вимісити — тісто стане гладким та еластичним.
М’ясо й цибулю перекрутити через м’ясорубку, додати сіль, перець і холодну воду. Ретельно вимісити, щоб фарш став ніжним і соковитим.
Тісто поділити на кілька частин, одну залишити для роботи, решту накрити. Розкачати тонкий пласт, вирізати кружечки склянкою або формою, покласти в центр трохи фаршу, защипнути краї.
У киплячу підсолену воду додати лавровий лист і духмяний перець.
Опустити пельмені, одразу помішати, щоб не прилипли. Після того як спливуть — варити ще 5 хвилин.
