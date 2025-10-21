100-річний рецепт тіста на вареники — рецепт приготування ніжних домашніх вареників з фото

100-річний рецепт тіста на вареники — так готували наші бабусі
Цей старовинний рецепт тіста на вареники передавався від бабусь і ніколи не підводив. Вареники виходять м’які, еластичні, не рвуться й мають ніжний домашній смак. А ароматна сирна начинка та запікання у сметані перетворюють звичайну страву на справжню кулінарну насолоду.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 25 г;
- кип’яток — 250 мл.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 400 г;
- цукор — 3–4 ст. л.;
- ванілін — дрібка;
- сіль — дрібка.
Додатково:
- сметана — 100 г;
- вершкове масло — 40 г.
Спосіб приготування
У глибоку миску всипати борошно, додати яйце, сіль і олію, перемішати. Влити кип’яток і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити відпочити на 10 хвилин — за цей час воно стане ще податливішим і гладким.
Для начинки з’єднати сир із цукром, ваніліном і дрібкою солі. Перебити блендером або розтерти ложкою до пастоподібної консистенції.
Тісто розкачати у пласт середньої товщини, вирізати кружечки, викласти по ложці начинки та защипнути краї. Вареники можна зварити одразу або заморозити в пакеті — вони чудово зберігаються.
У каструлі довести до кипіння підсолену воду. Опустити вареники й варити 2 хвилини після закипання, поки не спливуть.
