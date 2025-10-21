100-річний рецепт тіста на вареники — рецепт приготування ніжних домашніх вареників з фото

Вареники з маслом. Фото: gospodynka.com.ua

Цей старовинний рецепт тіста на вареники передавався від бабусь і ніколи не підводив. Вареники виходять м’які, еластичні, не рвуться й мають ніжний домашній смак. А ароматна сирна начинка та запікання у сметані перетворюють звичайну страву на справжню кулінарну насолоду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 25 г;

кип’яток — 250 мл.

Для начинки:

сир кисломолочний — 400 г;

цукор — 3–4 ст. л.;

ванілін — дрібка;

сіль — дрібка.

Додатково:

сметана — 100 г;

вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску всипати борошно, додати яйце, сіль і олію, перемішати. Влити кип’яток і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити відпочити на 10 хвилин — за цей час воно стане ще податливішим і гладким.

Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати сир із цукром, ваніліном і дрібкою солі. Перебити блендером або розтерти ложкою до пастоподібної консистенції.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати у пласт середньої товщини, вирізати кружечки, викласти по ложці начинки та защипнути краї. Вареники можна зварити одразу або заморозити в пакеті — вони чудово зберігаються.

Вареники з вершковим маслом. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі довести до кипіння підсолену воду. Опустити вареники й варити 2 хвилини після закипання, поки не спливуть.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.