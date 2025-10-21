Відео
100-річний рецепт тіста на вареники — так готували наші бабусі

100-річний рецепт тіста на вареники — так готували наші бабусі

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 11:11
100-річний рецепт тіста на вареники — рецепт приготування ніжних домашніх вареників з фото
Вареники з маслом. Фото: gospodynka.com.ua

Цей старовинний рецепт тіста на вареники передавався від бабусь і ніколи не підводив. Вареники виходять м’які, еластичні, не рвуться й мають ніжний домашній смак. А ароматна сирна начинка та запікання у сметані перетворюють звичайну страву на справжню кулінарну насолоду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія — 25 г;
  • кип’яток — 250 мл.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 400 г;
  • цукор — 3–4 ст. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • сіль — дрібка.

Додатково:

  • сметана — 100 г;
  • вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску всипати борошно, додати яйце, сіль і олію, перемішати. Влити кип’яток і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити відпочити на 10 хвилин — за цей час воно стане ще податливішим і гладким.

рецепт тіста для вареників
Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати сир із цукром, ваніліном і дрібкою солі. Перебити блендером або розтерти ложкою до пастоподібної консистенції.

Як правильно варити вареники
Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати у пласт середньої товщини, вирізати кружечки, викласти по ложці начинки та защипнути краї. Вареники можна зварити одразу або заморозити в пакеті — вони чудово зберігаються.

рецепт вареників з сиром
Вареники з вершковим маслом. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі довести до кипіння підсолену воду. Опустити вареники й варити 2 хвилини після закипання, поки не спливуть.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
