100-летний рецепт теста на вареники — рецепт приготовления нежных домашних вареников с фото

100-летний рецепт теста на вареники — так готовили наши бабушки
Этот старинный рецепт теста на вареники передавался от бабушек и никогда не подводил. Вареники получаются мягкие, эластичные, не рвутся и имеют нежный домашний вкус. А ароматная творожная начинка и запекание в сметане превращают обычное блюдо в настоящее кулинарное наслаждение.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 25 г;
- кипяток — 250 мл.
Для начинки:
- творог кисломолочный — 400 г;
- сахар — 3-4 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка.
Дополнительно:
- сметана — 100 г;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
В глубокую миску всыпать муку, добавить яйцо, соль и масло, перемешать. Влить кипяток и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут — за это время оно станет еще более податливым и гладким.
Для начинки соединить творог с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Перебить блендером или растереть ложкой до пастообразной консистенции.
Тесто раскатать в пласт средней толщины, вырезать кружочки, выложить по ложке начинки и защипнуть края. Вареники можно сварить сразу или заморозить в пакете — они прекрасно хранятся.
В кастрюле довести до кипения подсоленную воду. Опустить вареники и варить 2 минуты после закипания, пока не всплывут.
