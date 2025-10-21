Видео
100-летний рецепт теста на вареники — так готовили наши бабушки

100-летний рецепт теста на вареники — так готовили наши бабушки

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 14:44
обновлено: 11:11
100-летний рецепт теста на вареники — рецепт приготовления нежных домашних вареников с фото
Вареники с маслом. Фото: gospodynka.com.ua

Этот старинный рецепт теста на вареники передавался от бабушек и никогда не подводил. Вареники получаются мягкие, эластичные, не рвутся и имеют нежный домашний вкус. А ароматная творожная начинка и запекание в сметане превращают обычное блюдо в настоящее кулинарное наслаждение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 25 г;
  • кипяток — 250 мл.

Для начинки:

  • творог кисломолочный — 400 г;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — щепотка.

Дополнительно:

  • сметана — 100 г;
  • сливочное масло — 40 г.

Способ приготовления

В глубокую миску всыпать муку, добавить яйцо, соль и масло, перемешать. Влить кипяток и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут — за это время оно станет еще более податливым и гладким.

рецепт тіста для вареників
Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Перебить блендером или растереть ложкой до пастообразной консистенции.

Як правильно варити вареники
Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в пласт средней толщины, вырезать кружочки, выложить по ложке начинки и защипнуть края. Вареники можно сварить сразу или заморозить в пакете — они прекрасно хранятся.

рецепт вареників з сиром
Вареники со сливочным маслом. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле довести до кипения подсоленную воду. Опустить вареники и варить 2 минуты после закипания, пока не всплывут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
