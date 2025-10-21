100-летний рецепт теста на вареники — рецепт приготовления нежных домашних вареников с фото

Вареники с маслом. Фото: gospodynka.com.ua

Этот старинный рецепт теста на вареники передавался от бабушек и никогда не подводил. Вареники получаются мягкие, эластичные, не рвутся и имеют нежный домашний вкус. А ароматная творожная начинка и запекание в сметане превращают обычное блюдо в настоящее кулинарное наслаждение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 25 г;

кипяток — 250 мл.

Для начинки:

творог кисломолочный — 400 г;

сахар — 3-4 ст. л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка.

Дополнительно:

сметана — 100 г;

сливочное масло — 40 г.

Способ приготовления

В глубокую миску всыпать муку, добавить яйцо, соль и масло, перемешать. Влить кипяток и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут — за это время оно станет еще более податливым и гладким.

Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Перебить блендером или растереть ложкой до пастообразной консистенции.

Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в пласт средней толщины, вырезать кружочки, выложить по ложке начинки и защипнуть края. Вареники можно сварить сразу или заморозить в пакете — они прекрасно хранятся.

Вареники со сливочным маслом. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле довести до кипения подсоленную воду. Опустить вареники и варить 2 минуты после закипания, пока не всплывут.

