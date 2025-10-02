Вареники с картошкой по рецепту из Вареничной 90-х — простой рецепт приготовления

Вареники с картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт вареников перенесет вас в 90-е годы, когда "Вареничные" были популярным местом. Нежное тесто на кефире с ароматом укропа и картофельная начинка с поджаренным луком создают идеальный вкус детства. Вареники получаются сочными, сытными и не развариваются в воде.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кефир — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

укроп свежий — 15 г;

мука — 350 г.

Для начинки:

картофель отварной — 370 г;

лук репчатый жареный — 130 г;

специи — по своему вкусу;

сливочное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

В миске смешать кефир, яйцо и соль, добавить измельченный укроп. Всыпать муку, сначала замешать ложкой, а затем руками до мягкого теста. Накрыть пленкой или пакетом и оставить отдохнуть на 15 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки картофель отварить в подсоленной воде, превратить в пюре. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистости и добавить вместе со специями к картофелю. Масло со сковороды также влить в начинку для более насыщенного вкуса.

Вареники с картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать тонким пластом, вырезать кружочки, положить начинку и плотно защипнуть края. Варить вареники в подсоленной кипящей воде, пока они не всплывут. Подавать горячими со сметаной или сливочным маслом.

Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Нежное тесто с укропом и ароматная картофельная начинка делают это блюдо настоящей украинской классикой.

