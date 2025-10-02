Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт из известной "Вареничной" 90-х годов — украинское блюдо

Рецепт из известной "Вареничной" 90-х годов — украинское блюдо

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:14
Вареники с картошкой по рецепту из Вареничной 90-х — простой рецепт приготовления
Вареники с картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт вареников перенесет вас в 90-е годы, когда "Вареничные" были популярным местом. Нежное тесто на кефире с ароматом укропа и картофельная начинка с поджаренным луком создают идеальный вкус детства. Вареники получаются сочными, сытными и не развариваются в воде.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • укроп свежий — 15 г;
  • мука — 350 г.

Для начинки:

  • картофель отварной — 370 г;
  • лук репчатый жареный — 130 г;
  • специи — по своему вкусу;
  • сливочное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

В миске смешать кефир, яйцо и соль, добавить измельченный укроп. Всыпать муку, сначала замешать ложкой, а затем руками до мягкого теста. Накрыть пленкой или пакетом и оставить отдохнуть на 15 минут.

рецепт тіста для вареників
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки картофель отварить в подсоленной воде, превратить в пюре. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистости и добавить вместе со специями к картофелю. Масло со сковороды также влить в начинку для более насыщенного вкуса.

рецепт вареників з картоплею
Вареники с картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать тонким пластом, вырезать кружочки, положить начинку и плотно защипнуть края. Варить вареники в подсоленной кипящей воде, пока они не всплывут. Подавать горячими со сметаной или сливочным маслом.

як приготувати вареники з картоплею
Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Нежное тесто с укропом и ароматная картофельная начинка делают это блюдо настоящей украинской классикой.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

картошка рецепт Украинская кухня вареники тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации