Вареники с картошкой по рецепту из Вареничной 90-х — простой рецепт приготовления

Рецепт из известной "Вареничной" 90-х годов — украинское блюдо
Этот рецепт вареников перенесет вас в 90-е годы, когда "Вареничные" были популярным местом. Нежное тесто на кефире с ароматом укропа и картофельная начинка с поджаренным луком создают идеальный вкус детства. Вареники получаются сочными, сытными и не развариваются в воде.
Вам понадобится:
- кефир — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- укроп свежий — 15 г;
- мука — 350 г.
Для начинки:
- картофель отварной — 370 г;
- лук репчатый жареный — 130 г;
- специи — по своему вкусу;
- сливочное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
В миске смешать кефир, яйцо и соль, добавить измельченный укроп. Всыпать муку, сначала замешать ложкой, а затем руками до мягкого теста. Накрыть пленкой или пакетом и оставить отдохнуть на 15 минут.
Для начинки картофель отварить в подсоленной воде, превратить в пюре. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистости и добавить вместе со специями к картофелю. Масло со сковороды также влить в начинку для более насыщенного вкуса.
Тесто раскатать тонким пластом, вырезать кружочки, положить начинку и плотно защипнуть края. Варить вареники в подсоленной кипящей воде, пока они не всплывут. Подавать горячими со сметаной или сливочным маслом.
Нежное тесто с укропом и ароматная картофельная начинка делают это блюдо настоящей украинской классикой.
