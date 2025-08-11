Вареники с яблоками на пару — нежное тесто на кефире и ароматная начинка

Вареники с яблоками на пару из теста на кефире — сочная начинка
Эти вареники с яблоками на пару готовятся без труда, имеют мягкое тесто на кефире и невероятно сочную начинку. Идеально подходят на завтрак, десерт или даже легкий ужин. Попробуйте раз — и этот ароматный рецепт станет вашим фаворитом.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- кефир — 100 мл;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сода — ¼ ч. л.;
- лимонный сок — по желанию;
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- корица — ¼ ч. л.
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку. Добавить соль, сахар и соду. Влить кефир комнатной температуры и, по желанию, несколько капель лимонного сока — это сделает тесто еще более нежным.
Замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на 15-20 минут, чтобы "отдохнуло".
Тем временем приготовить начинку: яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать маленькими кубиками. Добавить сахар и корицу, перемешать. При желании можно сбрызнуть несколькими каплями лимонного сока, чтобы яблоки не потемнели.
Раскатать тесто толщиной примерно 2 мм, вырезать круги с помощью стакана или формочки. На середину каждого кружочка выложить начинку, края хорошо слепить.
Выложить вареники в пароварку или на решетку над кипящей водой, смазанную растительным маслом или застеленную пергаментом. Готовить на пару примерно 8-10 минут до мягкости. Вареники должны набухнуть и стать нежными на вид.
Подавать еще горячими с медом, сметаной или растопленным сливочным маслом. Аромат корицы в сочетании с яблоками создает идеальный десерт или сытный завтрак.
