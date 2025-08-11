Видео
Вареники с яблоками на пару из теста на кефире — сочная начинка

11 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Вареники с яблоками на пару — нежное тесто на кефире и ароматная начинка
Вареники с яблоками. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эти вареники с яблоками на пару готовятся без труда, имеют мягкое тесто на кефире и невероятно сочную начинку. Идеально подходят на завтрак, десерт или даже легкий ужин. Попробуйте раз — и этот ароматный рецепт станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • кефир — 100 мл;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сода — ¼ ч. л.;
  • лимонный сок — по желанию;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • корица — ¼ ч. л.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку. Добавить соль, сахар и соду. Влить кефир комнатной температуры и, по желанию, несколько капель лимонного сока — это сделает тесто еще более нежным.

перевірений рецепт вареників з яблуками на пару
Мука и сахар. Фото: кадр из видео

Замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на 15-20 минут, чтобы "отдохнуло".

смачний рецепт вареників з яблуками на пару
Тесто для вареников. Фото: кадр из видео

Тем временем приготовить начинку: яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать маленькими кубиками. Добавить сахар и корицу, перемешать. При желании можно сбрызнуть несколькими каплями лимонного сока, чтобы яблоки не потемнели.

простий рецепт вареників з яблуками на пару
Тесто и яблоки. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто толщиной примерно 2 мм, вырезать круги с помощью стакана или формочки. На середину каждого кружочка выложить начинку, края хорошо слепить.

рецепт вареників з яблуками на пару
Вареники с яблоками. Фото: кадр из видео

Выложить вареники в пароварку или на решетку над кипящей водой, смазанную растительным маслом или застеленную пергаментом. Готовить на пару примерно 8-10 минут до мягкости. Вареники должны набухнуть и стать нежными на вид.

вареники з яблуками на пару
Вареники на пару. Фото: кадр из видео

Подавать еще горячими с медом, сметаной или растопленным сливочным маслом. Аромат корицы в сочетании с яблоками создает идеальный десерт или сытный завтрак.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

яблоки Украинская кухня мука вареники тесто
