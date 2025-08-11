Вареники з яблуками на пару — ніжне тісто на кефірі й ароматна начинка

Вареники з яблуками на пару з тіста на кефірі — соковита начинка
Ці вареники з яблуками на пару готуються без складнощів, мають м’яке тісто на кефірі та неймовірно соковиту начинку. Ідеально підходять на сніданок, десерт чи навіть легку вечерю. Спробуйте раз — і цей ароматний рецепт стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- кефір — 100 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- сода — ¼ ч. л.;
- лимонний сік — за бажанням;
- яблука — 2 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кориця — ¼ ч. л.
Спосіб приготування
У глибоку миску просіяти борошно. Додати сіль, цукор та соду. Влити кефір кімнатної температури та, за бажанням, кілька крапель лимонного соку — це зробить тісто ще ніжнішим.
Замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити його рушником і залишити на 15–20 хвилин, щоб "відпочило".
Тим часом приготувати начинку: яблука очистити від шкірки та насіння, нарізати маленькими кубиками. Додати цукор і корицю, перемішати. За бажанням можна збризнути кількома краплями лимонного соку, щоб яблука не потемніли.
Розкачати тісто товщиною приблизно 2 мм, вирізати круги за допомогою склянки або формочки. На середину кожного кружечка викласти начинку, краї добре зліпити.
Викласти вареники у пароварку або на решітку над киплячою водою, змащену олією або застелену пергаментом. Готувати на пару приблизно 8–10 хвилин до м’якості. Вареники мають набрякнути й стати ніжними на вигляд.
Подавати ще гарячими з медом, сметаною або розтопленим вершковим маслом. Аромат кориці в поєднанні з яблуками створює ідеальний десерт або ситний сніданок.
