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Вареники з вишнями з села на Закарпатті — пісний рецепт до Спасу

4 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Вареники з вишнями з Закарпаття — рецепт з фото пісного тіста до Спаса
Вареники з вишнями. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Вареники з вишнями — це смак літа, дитинства й традиційної української кухні. Особливо популярні вони в період трьох Спасів, коли родини готують пісні страви з фруктами та ягодами. Цей рецепт із села на Закарпатті передається з покоління в покоління, а тісто настільки м’яке, що вареники просто тануть у роті. Ідеальний варіант для літнього посту, свят або просто душевного обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • сіль — 0,5 ч. л. (або 4–5 г);
  • вода — 200 мл;
  • олія — 3 ст. л. (приблизно 12 г);
  • вишні — до свого смаку (без кісточок);
  • цукор — для начинки (за бажанням).

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. Воду трохи підігріти, влити в борошно, додати олію.  Замісити еластичне тісто — воно має бути м’яким, гладким і не липнути до рук. Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин, щоб відпочило.

рецепт вареників з вишнями
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Тим часом підготувати вишні — видалити кісточки, за бажанням додати трохи цукру, якщо ягоди дуже кислі.

вареники з вишнями
Вишні без кісточок. Фото: кадр з відео

Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки, покласти в центр кожного трохи вишневої начинки, зліпити краї та сформувати вареники.

пісні вареники з вишнями
Тісто для вареників. Фото: кадр з відео​​​​​

Варити у великій кількості підсоленої води до готовності — після спливання варити ще 2–3 хвилини.

як приготувати вареники з вишнями
Тісто та вишні. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими — з пісною підливою, медом або просто присипати цукром.

що приготувати на Яблучний спас та Успенський піст
Вареник з вишнями. Фото: кадр з відео

Вареники виходять ароматними, соковитими й напрочуд ніжними.

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