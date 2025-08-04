Вареники з вишнями з Закарпаття — рецепт з фото пісного тіста до Спаса

Вареники з вишнями з села на Закарпатті — пісний рецепт до Спасу
Вареники з вишнями — це смак літа, дитинства й традиційної української кухні. Особливо популярні вони в період трьох Спасів, коли родини готують пісні страви з фруктами та ягодами. Цей рецепт із села на Закарпатті передається з покоління в покоління, а тісто настільки м’яке, що вареники просто тануть у роті. Ідеальний варіант для літнього посту, свят або просто душевного обіду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- сіль — 0,5 ч. л. (або 4–5 г);
- вода — 200 мл;
- олія — 3 ст. л. (приблизно 12 г);
- вишні — до свого смаку (без кісточок);
- цукор — для начинки (за бажанням).
Спосіб приготування
У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. Воду трохи підігріти, влити в борошно, додати олію. Замісити еластичне тісто — воно має бути м’яким, гладким і не липнути до рук. Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин, щоб відпочило.
Тим часом підготувати вишні — видалити кісточки, за бажанням додати трохи цукру, якщо ягоди дуже кислі.
Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки, покласти в центр кожного трохи вишневої начинки, зліпити краї та сформувати вареники.
Варити у великій кількості підсоленої води до готовності — після спливання варити ще 2–3 хвилини.
Подавати гарячими — з пісною підливою, медом або просто присипати цукром.
Вареники виходять ароматними, соковитими й напрочуд ніжними.
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