Вареники з картоплею та грибами — рецепт з фото приготування на заварному тісті, яке тане в роті

Вареники з картоплею та грибами. Фото: кадр з відео

Ці вареники повертають у дитинство — тісто м’яке, еластичне, не рветься й не розварюється, а картопляно-грибна начинка пахне теплом маминої кухні. Заварне тісто робить смак ще ніжнішим і насиченішим, і кожен шматочок буквально тане в роті. Це той самий домашній рецепт, який хочеться зберегти та передавати з покоління в покоління.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

борошно — 200 г (перша частина);

борошно — 150 г (друга частина);

молоко — 200 мл;

вода — 100 мл;

цукор — 10 г (для солоної начинки);

вершкове масло — 30 г;

сіль — 2 г (дрібка).

Для начинки:

картопля — 500 г;

гриби — 200 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

олія рослинна — 20 г (1 ст. л.);

сіль і перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати заварне тісто. У каструлі з’єднати молоко, воду, цукор, сіль і вершкове масло, довести до кипіння.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Влити гарячу суміш тонкою цівкою в першу частину борошна, постійно перемішуючи ложкою або віничком.

Тісто для вареників. Фото: кадр з відео

Додати другу частину борошна та знову перемішати, щоб борошно ввібрало вологу. Замісити м’яке тісто, загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник щонайменше на 2 години.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Приготувати начинку. Відварити картоплю, зробити пюре з додаванням вершкового масла. Окремо обсмажити на рослинній олії дрібно нарізані гриби та цибулю до золотистості. Додати сіль, перець і з’єднати з пюре, перемішати до однорідності.

Вареники з цибулею. Фото: кадр з відео

Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки. У центр кожного викласти начинку, зліпити вареники. Відварити у підсоленій киплячій воді до моменту, коли вони спливуть на поверхню, і проварити ще кілька хвилин. Подавати гарячими.

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