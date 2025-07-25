Вареники з картоплею та грибами — рецепт з фото приготування на заварному тісті, яке тане в роті

Вареники з картоплею та грибами на заварному тісті — рецепт
Ці вареники повертають у дитинство — тісто м’яке, еластичне, не рветься й не розварюється, а картопляно-грибна начинка пахне теплом маминої кухні. Заварне тісто робить смак ще ніжнішим і насиченішим, і кожен шматочок буквально тане в роті. Це той самий домашній рецепт, який хочеться зберегти та передавати з покоління в покоління.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г (перша частина);
- борошно — 150 г (друга частина);
- молоко — 200 мл;
- вода — 100 мл;
- цукор — 10 г (для солоної начинки);
- вершкове масло — 30 г;
- сіль — 2 г (дрібка).
Для начинки:
- картопля — 500 г;
- гриби — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- олія рослинна — 20 г (1 ст. л.);
- сіль і перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Підготувати заварне тісто. У каструлі з’єднати молоко, воду, цукор, сіль і вершкове масло, довести до кипіння.
Влити гарячу суміш тонкою цівкою в першу частину борошна, постійно перемішуючи ложкою або віничком.
Додати другу частину борошна та знову перемішати, щоб борошно ввібрало вологу. Замісити м’яке тісто, загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник щонайменше на 2 години.
Приготувати начинку. Відварити картоплю, зробити пюре з додаванням вершкового масла. Окремо обсмажити на рослинній олії дрібно нарізані гриби та цибулю до золотистості. Додати сіль, перець і з’єднати з пюре, перемішати до однорідності.
Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружечки. У центр кожного викласти начинку, зліпити вареники. Відварити у підсоленій киплячій воді до моменту, коли вони спливуть на поверхню, і проварити ще кілька хвилин. Подавати гарячими.
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