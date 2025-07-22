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Головна arrow Смак arrow Якщо домашні картопляні вареники, то тільки такі — рецепт arrow

Якщо домашні картопляні вареники, то тільки такі — рецепт

22 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Картопляні вареники без яєць рецепт приготування з фото — домашнє тісто на кефірі
Домашні вареники. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт вареників без яєць — справжній скарб для тих, хто любить м’яке тісто й ніжну картопляну начинку. Воно не рветься при варінні, а смак начинки з яйцем і смаженою цибулею викликає ностальгію за домашніми обідами. Простий, перевірений і дуже смачний варіант на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 400 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 600 г.

Для начинки:

  • картопля — 900 г;
  • цибуля — 2–3 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • масло вершкове — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати частину просіяного борошна з сіллю. Влити кефір і поступово домішувати решту борошна, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Залишити його під рушником на годину та ще раз обім'яти в процесі.

картопляні вареники рецепт приготування з фото домашнє тісто на кефірі
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо відварити очищену картоплю до готовності, зцідити воду й зробити пюре. Одночасно зварити яйця вкруту.

картопляні вареники рецепт приготування з фото
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії з додаванням вершкового масла до золотистого кольору. Яйця натерти, додати до цибулі й перемішати. З'єднати суміш із картоплею — начинка готова.

дуже смачні картопляні вареники рецепт приготування з фото
Вареники з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто поділити на частини, розкачати качалкою, вирізати кружечки. Викласти начинку в центр кожного й сформувати вареники. Варити у підсоленій воді до спливання, потім ще 3–4 хвилини. Подавати зі смаженою цибулею або сметаною.

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