Картопляні вареники без яєць рецепт приготування з фото — домашнє тісто на кефірі

Якщо домашні картопляні вареники, то тільки такі — рецепт
Цей рецепт вареників без яєць — справжній скарб для тих, хто любить м’яке тісто й ніжну картопляну начинку. Воно не рветься при варінні, а смак начинки з яйцем і смаженою цибулею викликає ностальгію за домашніми обідами. Простий, перевірений і дуже смачний варіант на кожен день.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 600 г.
Для начинки:
- картопля — 900 г;
- цибуля — 2–3 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- яйця варені — 4 шт.;
- масло вершкове — до свого смаку.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати частину просіяного борошна з сіллю. Влити кефір і поступово домішувати решту борошна, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Залишити його під рушником на годину та ще раз обім'яти в процесі.
Окремо відварити очищену картоплю до готовності, зцідити воду й зробити пюре. Одночасно зварити яйця вкруту.
Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії з додаванням вершкового масла до золотистого кольору. Яйця натерти, додати до цибулі й перемішати. З'єднати суміш із картоплею — начинка готова.
Тісто поділити на частини, розкачати качалкою, вирізати кружечки. Викласти начинку в центр кожного й сформувати вареники. Варити у підсоленій воді до спливання, потім ще 3–4 хвилини. Подавати зі смаженою цибулею або сметаною.
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