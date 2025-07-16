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Сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо — мінімум зусиль

16 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо — рецепт з фото, як приготувати випічку у формі равлика
Сирний пиріг зі шпинатом. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей пиріг виглядає ефектно, готується швидко, а на смак — справжнє задоволення. Мінімум зусиль і звичних інгредієнтів — і на столі страва, що пасуватиме і на сніданок, і до святкового чаювання. Усе, що потрібно, — тісто філо, три види сиру, шпинат і трохи фантазії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир або рікотта — 200 г;
  • бринза, фета або сулугуні — 200 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • тісто філо — 1 упаковка (приблизно 400 г);
  • шпинат — 150–200 г;
  • яйце — 1 шт. (для змащування);
  • вершкове масло — 50 г;
  • чорний перець, сіль, сушений часник — до свого смаку;
  • кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Змішати в мисці кисломолочний сир, подрібнену бринзу та натертий твердий сир. Додати нарізаний шпинат (свіжий або попередньо розморожений), приправити сіллю, перцем і сушеним часником.

сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо
Інгредієнти для пирога. Фото: кадр з відео

Розтопити вершкове масло. Лист тіста філо викласти на стіл, змастити маслом. На край викласти частину начинки та загорнути в довгий рулет. Повторити з усіма листами.

смачний сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо
Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Сформувати пиріг у вигляді равлика — почати з одного рулету.

рецепт пирога зі шпинатом із тіста філо
Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Згорнути спіраллю у центрі форми (діаметр 24 см), далі обкручувати наступними рулетами.

простий рецепт пирога зі шпинатом із тіста філо
Збиті яйця. Фото: кадр з відео

Змастити верх збитим яйцем, посипати кунжутом.

смачний рецепт пирога зі шпинатом із тіста філо
Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Випікати за температури 180 °C приблизно 30–35 хвилин — до золотистої скоринки.

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