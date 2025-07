Сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо — рецепт з фото, як приготувати випічку у формі равлика

Сирний пиріг зі шпинатом. Фото: кадр з відео

Цей пиріг виглядає ефектно, готується швидко, а на смак — справжнє задоволення. Мінімум зусиль і звичних інгредієнтів — і на столі страва, що пасуватиме і на сніданок, і до святкового чаювання. Усе, що потрібно, — тісто філо, три види сиру, шпинат і трохи фантазії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

Вам знадобиться:

кисломолочний сир або рікотта — 200 г;

бринза, фета або сулугуні — 200 г;

твердий сир — 100 г;

тісто філо — 1 упаковка (приблизно 400 г);

шпинат — 150–200 г;

яйце — 1 шт. (для змащування);

вершкове масло — 50 г;

чорний перець, сіль, сушений часник — до свого смаку;

кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Змішати в мисці кисломолочний сир, подрібнену бринзу та натертий твердий сир. Додати нарізаний шпинат (свіжий або попередньо розморожений), приправити сіллю, перцем і сушеним часником.

Інгредієнти для пирога. Фото: кадр з відео

Розтопити вершкове масло. Лист тіста філо викласти на стіл, змастити маслом. На край викласти частину начинки та загорнути в довгий рулет. Повторити з усіма листами.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Сформувати пиріг у вигляді равлика — почати з одного рулету.

Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Згорнути спіраллю у центрі форми (діаметр 24 см), далі обкручувати наступними рулетами.

Збиті яйця. Фото: кадр з відео

Змастити верх збитим яйцем, посипати кунжутом.

Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Випікати за температури 180 °C приблизно 30–35 хвилин — до золотистої скоринки.

