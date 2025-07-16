Сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо — рецепт з фото, як приготувати випічку у формі равлика

Сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо — мінімум зусиль
Цей пиріг виглядає ефектно, готується швидко, а на смак — справжнє задоволення. Мінімум зусиль і звичних інгредієнтів — і на столі страва, що пасуватиме і на сніданок, і до святкового чаювання. Усе, що потрібно, — тісто філо, три види сиру, шпинат і трохи фантазії.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир або рікотта — 200 г;
- бринза, фета або сулугуні — 200 г;
- твердий сир — 100 г;
- тісто філо — 1 упаковка (приблизно 400 г);
- шпинат — 150–200 г;
- яйце — 1 шт. (для змащування);
- вершкове масло — 50 г;
- чорний перець, сіль, сушений часник — до свого смаку;
- кунжут — для посипання.
Спосіб приготування
Змішати в мисці кисломолочний сир, подрібнену бринзу та натертий твердий сир. Додати нарізаний шпинат (свіжий або попередньо розморожений), приправити сіллю, перцем і сушеним часником.
Розтопити вершкове масло. Лист тіста філо викласти на стіл, змастити маслом. На край викласти частину начинки та загорнути в довгий рулет. Повторити з усіма листами.
Сформувати пиріг у вигляді равлика — почати з одного рулету.
Згорнути спіраллю у центрі форми (діаметр 24 см), далі обкручувати наступними рулетами.
Змастити верх збитим яйцем, посипати кунжутом.
Випікати за температури 180 °C приблизно 30–35 хвилин — до золотистої скоринки.
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