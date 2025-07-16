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Главная arrow Вкус arrow Творожный пирог со шпинатом из теста фило — минимум усилий arrow

Творожный пирог со шпинатом из теста фило — минимум усилий

16 июля 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Сырный пирог со шпинатом из теста фило — рецепт с фото, как приготовить выпечку в форме улитки
Сырный пирог со шпинатом. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот пирог выглядит эффектно, готовится быстро, а на вкус — настоящее удовольствие. Минимум усилий и привычных ингредиентов и на столе блюдо, которое подойдет и на завтрак, и к праздничному чаепитию. Все, что нужно — тесто фило, три вида сыра, шпинат и немного фантазии.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится:

  • творог или рикотта — 200 г;
  • брынза, фета или сулугуни — 200 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • тесто фило — 1 упаковка (примерно 400 г);
  • шпинат — 150-200 г;
  • яйцо — 1 шт. (для смазывания);
  • сливочное масло — 50 г;
  • черный перец, соль, сушеный чеснок — по своему вкусу;
  • кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Смешать в миске творог, измельченную брынзу и натертый твердый сыр. Добавить нарезанный шпинат (свежий или предварительно размороженный), приправить солью, перцем и сушеным чесноком.

сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо
Ингредиенты для пирога. Фото: кадр из видео

Растопить сливочное масло. Лист теста фило выложить на стол, смазать маслом. На край выложить часть начинки и завернуть в длинный рулет. Повторить со всеми листами.

смачний сирний пиріг зі шпинатом із тіста філо
Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Сформировать пирог в виде улитки — начать с одного рулета.

рецепт пирога зі шпинатом із тіста філо
Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Свернуть спиралью в центре формы (диаметр 24 см), далее обкручивать следующими рулетами.

простий рецепт пирога зі шпинатом із тіста філо
Взбитые яйца. Фото: кадр из видео

Смазать верх взбитым яйцом, посыпать кунжутом.

смачний рецепт пирога зі шпинатом із тіста філо
Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут — до золотистой корочки.

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