Сырный пирог со шпинатом из теста фило — рецепт с фото, как приготовить выпечку в форме улитки

Творожный пирог со шпинатом из теста фило — минимум усилий
Этот пирог выглядит эффектно, готовится быстро, а на вкус — настоящее удовольствие. Минимум усилий и привычных ингредиентов и на столе блюдо, которое подойдет и на завтрак, и к праздничному чаепитию. Все, что нужно — тесто фило, три вида сыра, шпинат и немного фантазии.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- творог или рикотта — 200 г;
- брынза, фета или сулугуни — 200 г;
- твердый сыр — 100 г;
- тесто фило — 1 упаковка (примерно 400 г);
- шпинат — 150-200 г;
- яйцо — 1 шт. (для смазывания);
- сливочное масло — 50 г;
- черный перец, соль, сушеный чеснок — по своему вкусу;
- кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
Смешать в миске творог, измельченную брынзу и натертый твердый сыр. Добавить нарезанный шпинат (свежий или предварительно размороженный), приправить солью, перцем и сушеным чесноком.
Растопить сливочное масло. Лист теста фило выложить на стол, смазать маслом. На край выложить часть начинки и завернуть в длинный рулет. Повторить со всеми листами.
Сформировать пирог в виде улитки — начать с одного рулета.
Свернуть спиралью в центре формы (диаметр 24 см), далее обкручивать следующими рулетами.
Смазать верх взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут — до золотистой корочки.
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