Сырный пирог со шпинатом из теста фило — рецепт с фото, как приготовить выпечку в форме улитки

Сырный пирог со шпинатом. Фото: кадр из видео

Этот пирог выглядит эффектно, готовится быстро, а на вкус — настоящее удовольствие. Минимум усилий и привычных ингредиентов и на столе блюдо, которое подойдет и на завтрак, и к праздничному чаепитию. Все, что нужно — тесто фило, три вида сыра, шпинат и немного фантазии.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

творог или рикотта — 200 г;

брынза, фета или сулугуни — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

тесто фило — 1 упаковка (примерно 400 г);

шпинат — 150-200 г;

яйцо — 1 шт. (для смазывания);

сливочное масло — 50 г;

черный перец, соль, сушеный чеснок — по своему вкусу;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Смешать в миске творог, измельченную брынзу и натертый твердый сыр. Добавить нарезанный шпинат (свежий или предварительно размороженный), приправить солью, перцем и сушеным чесноком.

Ингредиенты для пирога. Фото: кадр из видео

Растопить сливочное масло. Лист теста фило выложить на стол, смазать маслом. На край выложить часть начинки и завернуть в длинный рулет. Повторить со всеми листами.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Сформировать пирог в виде улитки — начать с одного рулета.

Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Свернуть спиралью в центре формы (диаметр 24 см), далее обкручивать следующими рулетами.

Взбитые яйца. Фото: кадр из видео

Смазать верх взбитым яйцом, посыпать кунжутом.

Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут — до золотистой корочки.

