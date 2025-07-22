Картофельные вареники без яиц рецепт приготовления с фото — домашнее тесто на кефире

Домашние вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт вареников без яиц — настоящий клад для тех, кто любит мягкое тесто и нежную картофельную начинку. Оно не рвется при варке, а вкус начинки с яйцом и жареным луком вызывает ностальгию по домашним обедам. Простой, проверенный и очень вкусный вариант на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир — 400 мл;

соль — 1 ч. л.;

мука — 600 г.

Для начинки:

картофель — 900 г;

лук — 2-3 шт.;

соль — по своему вкусу;

яйца вареные — 4 шт.;

масло сливочное — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать часть просеянной муки с солью. Влить кефир и постепенно примешивать остальную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оставить его под полотенцем на час и еще раз обмять в процессе.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно отварить очищенный картофель до готовности, сцедить воду и сделать пюре. Одновременно сварить яйца вкрутую.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле с добавлением сливочного масла до золотистого цвета. Яйца натереть, добавить к луку и перемешать. Соединить смесь с картофелем — начинка готова.

Вареники с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто поделить на части, раскатать скалкой, вырезать кружочки. Выложить начинку в центр каждого и сформировать вареники. Варить в подсоленной воде до всплытия, затем еще 3-4 минуты. Подавать с жареным луком или сметаной.

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