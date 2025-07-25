Вареники с картошкой и грибами — рецепт с фото приготовления на заварном тесте, которое тает во рту

Вареники с картофелем и грибами на заварном тесте — рецепт
Эти вареники возвращают в детство — тесто мягкое, эластичное, не рвется и не разваривается, а картофельно-грибная начинка пахнет теплом маминой кухни. Заварное тесто делает вкус еще нежнее и насыщеннее, и каждый кусочек буквально тает во рту. Это тот самый домашний рецепт, который хочется сохранить и передавать из поколения в поколение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- мука — 200 г (первая часть);
- мука — 150 г (вторая часть);
- молоко — 200 мл;
- вода — 100 мл;
- сахар — 10 г (для соленой начинки);
- сливочное масло — 30 г;
- соль — 2 г (щепотка).
Для начинки:
- картофель — 500 г;
- грибы — 200 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- масло растительное — 20 г (1 ст. л.);
- соль и перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Подготовить заварное тесто. В кастрюле соединить молоко, воду, сахар, соль и сливочное масло, довести до кипения.
Влить горячую смесь тонкой струйкой в первую часть муки, постоянно перемешивая ложкой или венчиком.
Добавить вторую часть муки и снова перемешать, чтобы мука впитала влагу. Замесить мягкое тесто, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
Приготовить начинку. Отварить картофель, сделать пюре с добавлением сливочного масла. Отдельно обжарить на растительном масле мелко нарезанные грибы и лук до золотистости. Добавить соль, перец и соединить с пюре, перемешать до однородности.
Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки. В центр каждого выложить начинку, слепить вареники. Отварить в подсоленной кипящей воде до момента, когда они всплывут на поверхность, и проварить еще несколько минут. Подавать горячими.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!