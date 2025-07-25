Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Вареники с картофелем и грибами на заварном тесте — рецепт arrow

Вареники с картофелем и грибами на заварном тесте — рецепт

25 июля 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Вареники с картошкой и грибами — рецепт с фото приготовления на заварном тесте, которое тает во рту
Вареники с картофелем и грибами. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эти вареники возвращают в детство — тесто мягкое, эластичное, не рвется и не разваривается, а картофельно-грибная начинка пахнет теплом маминой кухни. Заварное тесто делает вкус еще нежнее и насыщеннее, и каждый кусочек буквально тает во рту. Это тот самый домашний рецепт, который хочется сохранить и передавать из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 200 г (первая часть);
  • мука — 150 г (вторая часть);
  • молоко — 200 мл;
  • вода — 100 мл;
  • сахар — 10 г (для соленой начинки);
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — 2 г (щепотка).

Для начинки:

  • картофель — 500 г;
  • грибы — 200 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • масло растительное — 20 г (1 ст. л.);
  • соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить заварное тесто. В кастрюле соединить молоко, воду, сахар, соль и сливочное масло, довести до кипения.

вареники з картоплею та грибами, рецепт з фото приготування на заварному тісті
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Влить горячую смесь тонкой струйкой в первую часть муки, постоянно перемешивая ложкой или венчиком.

вареники з картоплею та грибами, рецепт з фото приготування
Тесто для вареников. Фото: кадр из видео

Добавить вторую часть муки и снова перемешать, чтобы мука впитала влагу. Замесить мягкое тесто, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

вареники з картоплею та грибами, рецепт з фото
Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Приготовить начинку. Отварить картофель, сделать пюре с добавлением сливочного масла. Отдельно обжарить на растительном масле мелко нарезанные грибы и лук до золотистости. Добавить соль, перец и соединить с пюре, перемешать до однородности.

домашні вареники з картоплею та грибами, рецепт з фото
Вареники с луком. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки. В центр каждого выложить начинку, слепить вареники. Отварить в подсоленной кипящей воде до момента, когда они всплывут на поверхность, и проварить еще несколько минут. Подавать горячими.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

грибы рецепт Украинская кухня вареники тесто
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации