Вареники с картошкой и грибами — рецепт с фото приготовления на заварном тесте, которое тает во рту

Вареники с картофелем и грибами. Фото: кадр из видео

Эти вареники возвращают в детство — тесто мягкое, эластичное, не рвется и не разваривается, а картофельно-грибная начинка пахнет теплом маминой кухни. Заварное тесто делает вкус еще нежнее и насыщеннее, и каждый кусочек буквально тает во рту. Это тот самый домашний рецепт, который хочется сохранить и передавать из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

мука — 200 г (первая часть);

мука — 150 г (вторая часть);

молоко — 200 мл;

вода — 100 мл;

сахар — 10 г (для соленой начинки);

сливочное масло — 30 г;

соль — 2 г (щепотка).

Для начинки:

картофель — 500 г;

грибы — 200 г;

лук репчатый — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

масло растительное — 20 г (1 ст. л.);

соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить заварное тесто. В кастрюле соединить молоко, воду, сахар, соль и сливочное масло, довести до кипения.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Влить горячую смесь тонкой струйкой в первую часть муки, постоянно перемешивая ложкой или венчиком.

Тесто для вареников. Фото: кадр из видео

Добавить вторую часть муки и снова перемешать, чтобы мука впитала влагу. Замесить мягкое тесто, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Приготовить начинку. Отварить картофель, сделать пюре с добавлением сливочного масла. Отдельно обжарить на растительном масле мелко нарезанные грибы и лук до золотистости. Добавить соль, перец и соединить с пюре, перемешать до однородности.

Вареники с луком. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки. В центр каждого выложить начинку, слепить вареники. Отварить в подсоленной кипящей воде до момента, когда они всплывут на поверхность, и проварить еще несколько минут. Подавать горячими.

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