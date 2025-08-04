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Вареники с вишнями из села на Закарпатье — постный рецепт к Спасу

4 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Вареники с вишнями из Закарпатья — рецепт с фото постного теста к Спасу
Вареники с вишнями. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Вареники с вишнями — это вкус лета, детства и традиционной украинской кухни. Особенно популярны они в период трех Спасов, когда семьи готовят постные блюда с фруктами и ягодами. Этот рецепт из села на Закарпатье передается из поколения в поколение, а тесто настолько мягкое, что вареники просто тают во рту. Идеальный вариант для летнего поста, праздников или просто душевного обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • соль — 0,5 ч. л. (или 4-5 г);
  • вода — 200 мл.;
  • растительное масло — 3 ст. л. (примерно 12 г);
  • вишни — по своему вкусу (без косточек);
  • сахар — для начинки (по желанию).

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. Воду немного подогреть, влить в муку, добавить растительное масло. Замесить эластичное тесто — оно должно быть мягким, гладким и не липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут, чтобы отдохнуло.

рецепт вареників з вишнями
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Тем временем подготовить вишни — удалить косточки, по желанию добавить немного сахара, если ягоды очень кислые.

вареники з вишнями
Вишни без косточек. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки, положить в центр каждого немного вишневой начинки, слепить края и сформировать вареники.

пісні вареники з вишнями
Тесто для вареников. Фото: кадр из видео

Варить в большом количестве подсоленной воды до готовности — после всплытия варить еще 2-3 минуты.

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Тесто и вишни. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — с постной подливкой, медом или просто присыпать сахаром.

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Вареник с вишнями. Фото: кадр из видео

Вареники получаются ароматными, сочными и удивительно нежными.

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