Вареники с вишнями из Закарпатья — рецепт с фото постного теста к Спасу

Вареники с вишнями из села на Закарпатье — постный рецепт к Спасу
Вареники с вишнями — это вкус лета, детства и традиционной украинской кухни. Особенно популярны они в период трех Спасов, когда семьи готовят постные блюда с фруктами и ягодами. Этот рецепт из села на Закарпатье передается из поколения в поколение, а тесто настолько мягкое, что вареники просто тают во рту. Идеальный вариант для летнего поста, праздников или просто душевного обеда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- соль — 0,5 ч. л. (или 4-5 г);
- вода — 200 мл.;
- растительное масло — 3 ст. л. (примерно 12 г);
- вишни — по своему вкусу (без косточек);
- сахар — для начинки (по желанию).
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. Воду немного подогреть, влить в муку, добавить растительное масло. Замесить эластичное тесто — оно должно быть мягким, гладким и не липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут, чтобы отдохнуло.
Тем временем подготовить вишни — удалить косточки, по желанию добавить немного сахара, если ягоды очень кислые.
Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки, положить в центр каждого немного вишневой начинки, слепить края и сформировать вареники.
Варить в большом количестве подсоленной воды до готовности — после всплытия варить еще 2-3 минуты.
Подавать горячими — с постной подливкой, медом или просто присыпать сахаром.
Вареники получаются ароматными, сочными и удивительно нежными.
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