Головна Смак Рецепт з відомої "Вареничної" 90-х років — українська страва

Рецепт з відомої "Вареничної" 90-х років — українська страва

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:14
Вареники з картоплею за рецептом із Вареничної 90-х — простий рецепт приготування
Вареники з картоплею. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт вареників перенесе вас у 90-ті роки, коли "Вареничні" були популярним місцем. Ніжне тісто на кефірі з ароматом кропу та картопляна начинка з підсмаженою цибулею створюють ідеальний смак дитинства. Вареники виходять соковитими, ситними й не розварюються у воді.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • кефір — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • кріп свіжий — 15 г;
  • борошно — 350 г.

Для начинки:

  • картопля відварена — 370 г;
  • цибуля ріпчаста смажена — 130 г;
  • спеції — до свого смаку;
  • вершкове масло — для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, яйце та сіль, додати подрібнений кріп. Всипати борошно, спочатку замішати ложкою, а потім руками до м’якого тіста. Накрити плівкою або пакетом і залишити відпочити на 15 хвилин.

рецепт тіста для вареників
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки картоплю відварити в підсоленій воді, перетворити на пюре. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити до золотистості й додати разом зі спеціями до картоплі. Масло зі сковороди також влити в начинку для більш насиченого смаку.

рецепт вареників з картоплею
Вареники з картоплею. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати тонким пластом, вирізати кружечки, покласти начинку та щільно защипнути краї. Варити вареники у підсоленій киплячій воді, доки вони не спливуть. Подавати гарячими зі сметаною або вершковим маслом.

як приготувати вареники з картоплею
Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжне тісто з кропом і ароматна картопляна начинка роблять цю страву справжньою українською класикою.

картопля рецепт Українська кухня вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
