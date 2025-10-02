Вареники з картоплею за рецептом із Вареничної 90-х — простий рецепт приготування

Вареники з картоплею. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт вареників перенесе вас у 90-ті роки, коли "Вареничні" були популярним місцем. Ніжне тісто на кефірі з ароматом кропу та картопляна начинка з підсмаженою цибулею створюють ідеальний смак дитинства. Вареники виходять соковитими, ситними й не розварюються у воді.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кефір — 200 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — щіпка;

кріп свіжий — 15 г;

борошно — 350 г.

Для начинки:

картопля відварена — 370 г;

цибуля ріпчаста смажена — 130 г;

спеції — до свого смаку;

вершкове масло — для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, яйце та сіль, додати подрібнений кріп. Всипати борошно, спочатку замішати ложкою, а потім руками до м’якого тіста. Накрити плівкою або пакетом і залишити відпочити на 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки картоплю відварити в підсоленій воді, перетворити на пюре. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити до золотистості й додати разом зі спеціями до картоплі. Масло зі сковороди також влити в начинку для більш насиченого смаку.

Вареники з картоплею. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати тонким пластом, вирізати кружечки, покласти начинку та щільно защипнути краї. Варити вареники у підсоленій киплячій воді, доки вони не спливуть. Подавати гарячими зі сметаною або вершковим маслом.

Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжне тісто з кропом і ароматна картопляна начинка роблять цю страву справжньою українською класикою.

