Вареники з картоплею за рецептом із Вареничної 90-х — простий рецепт приготування

Рецепт з відомої "Вареничної" 90-х років — українська страва
Цей рецепт вареників перенесе вас у 90-ті роки, коли "Вареничні" були популярним місцем. Ніжне тісто на кефірі з ароматом кропу та картопляна начинка з підсмаженою цибулею створюють ідеальний смак дитинства. Вареники виходять соковитими, ситними й не розварюються у воді.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- кріп свіжий — 15 г;
- борошно — 350 г.
Для начинки:
- картопля відварена — 370 г;
- цибуля ріпчаста смажена — 130 г;
- спеції — до свого смаку;
- вершкове масло — для обсмажування.
Спосіб приготування
У мисці змішати кефір, яйце та сіль, додати подрібнений кріп. Всипати борошно, спочатку замішати ложкою, а потім руками до м’якого тіста. Накрити плівкою або пакетом і залишити відпочити на 15 хвилин.
Для начинки картоплю відварити в підсоленій воді, перетворити на пюре. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити до золотистості й додати разом зі спеціями до картоплі. Масло зі сковороди також влити в начинку для більш насиченого смаку.
Тісто розкачати тонким пластом, вирізати кружечки, покласти начинку та щільно защипнути краї. Варити вареники у підсоленій киплячій воді, доки вони не спливуть. Подавати гарячими зі сметаною або вершковим маслом.
Ніжне тісто з кропом і ароматна картопляна начинка роблять цю страву справжньою українською класикою.
