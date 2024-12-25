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Рецепт традиційної куті з халвою та родзинками на Святвечір

25 грудня 2024 05:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Традиційна кутя з халвою та родзинками на Святвечір — спробуйте цей унікальний рецепт.
Кутя з халвою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кутя — це серце Святвечора, страва, яка об’єднує родину за одним столом. Сьогодні пропонуємо спробувати традиційний рецепт з халвою та родзинками, що додасть особливого смаку та зробить ваші свята незабутніми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • пшенична крупа — 1 склянка:
  • вода — 3 склянки;
  • мак — 100 г;
  • родзинки — 100 г;
  • халва — 150 г;
  • цукор — 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Пшеничну крупу промити та залити холодною водою на ніч. Залити водою у пропорції 1:3 і варити на невеликому вогні. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму.

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Пшенична крупа. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Варити кутю близько години. Готову залишити вистигати. Мак промити, залити водою на 1–2 см вище рівня маку і варити на малому вогні, доки вода повністю випарується.

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Макова начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перекласти мак у блендер, додати цукор і збити. Родзинки залити окропом на 10–15 хвилин.

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Начинка для куті. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У холодну кутю додати мак, родзинки та перемішати. Додати халву, перемішати — і готово.

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Готова кутя. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про меню на Різдво 2024 — 12 страв на Святвечір

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