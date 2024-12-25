Традиційна кутя з халвою та родзинками на Святвечір — спробуйте цей унікальний рецепт.

Рецепт традиційної куті з халвою та родзинками на Святвечір
Кутя — це серце Святвечора, страва, яка об’єднує родину за одним столом. Сьогодні пропонуємо спробувати традиційний рецепт з халвою та родзинками, що додасть особливого смаку та зробить ваші свята незабутніми.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- пшенична крупа — 1 склянка:
- вода — 3 склянки;
- мак — 100 г;
- родзинки — 100 г;
- халва — 150 г;
- цукор — 2 ст.л.
Спосіб приготування
Пшеничну крупу промити та залити холодною водою на ніч. Залити водою у пропорції 1:3 і варити на невеликому вогні. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму.
Варити кутю близько години. Готову залишити вистигати. Мак промити, залити водою на 1–2 см вище рівня маку і варити на малому вогні, доки вода повністю випарується.
Перекласти мак у блендер, додати цукор і збити. Родзинки залити окропом на 10–15 хвилин.
У холодну кутю додати мак, родзинки та перемішати. Додати халву, перемішати — і готово.
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