Традиційна кутя з халвою та родзинками на Святвечір — спробуйте цей унікальний рецепт.

Кутя з халвою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кутя — це серце Святвечора, страва, яка об’єднує родину за одним столом. Сьогодні пропонуємо спробувати традиційний рецепт з халвою та родзинками, що додасть особливого смаку та зробить ваші свята незабутніми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

пшенична крупа — 1 склянка:

вода — 3 склянки;

мак — 100 г;

родзинки — 100 г;

халва — 150 г;

цукор — 2 ст.л.

Спосіб приготування

Пшеничну крупу промити та залити холодною водою на ніч. Залити водою у пропорції 1:3 і варити на невеликому вогні. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму.

Пшенична крупа. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Варити кутю близько години. Готову залишити вистигати. Мак промити, залити водою на 1–2 см вище рівня маку і варити на малому вогні, доки вода повністю випарується.

Макова начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перекласти мак у блендер, додати цукор і збити. Родзинки залити окропом на 10–15 хвилин.

Начинка для куті. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У холодну кутю додати мак, родзинки та перемішати. Додати халву, перемішати — і готово.

Готова кутя. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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