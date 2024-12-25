Традиционная кутья с халвой и изюмом на Сочельник – попробуйте этот уникальный рецепт.

Рецепт традиционной кутьи с халвой и изюмом на Сочельник
Кутья — это сердце Сочельника, блюдо, объединяющее семью за одним столом. Сегодня предлагаем попробовать традиционный рецепт с халвой и изюмом, что придаст особый вкус и сделает ваши праздники незабываемыми.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- пшеничная крупа — 1 стакан:
- вода — 3 стакана;
- мак — 100 г;
- изюм — 100 г;
- халва — 150 г;
- сахар — 2 ст.л.
Способ приготовления
Пшеничную крупу промыть и залить холодной водой на ночь. Залить водой в пропорции 1:3 и варить на маленьком огне. Когда закипит, убавить огонь до минимума.
Варить кутью около часа. Готову оставить остывать. Мак промыть, залить водой на 1-2 см выше уровня мака и варить на малом огне, пока вода полностью не испарится.
Переложить мак в блендер, добавить сахар и взбить. Изюм залить кипятком на 10-15 минут.
В холодную кутью добавить мак, изюм и перемешать. Добавить халву, перемешать — и готово.
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