Як приготувати паску з начинкою всередині — покроковий рецепт з фото

Рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень
Це рецепт популярної паски з начинкою всередині. Така випічка стала популярна за останні роки, тому радимо здивувати своїх близьких приготуванням цієї смачної випічки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вика Киктенко.
Вам знадобиться:
- вершки 33% жирності;
- шоколад молочний, з карамеллю, білий.
Для глазурі:
- шоколад 150 грам.
Пропорції вершків та шоколаду можна робити 1:1 або 1:2. Вийде начинка або зовсім рідка, яка витікатиме, або трохи густіша і буде повільно витікати при розрізі паски.
Спосіб приготування
Вершки закип'ятити і вилити на шоколад, зачекати кілька хвилин і перебити блендером або добре розмішати до однорідної структури.
Готову начинку охолодити до кімнатної температури (18-22 ºС).
Вирізаєте центр у вашій пасці, ложкою вибираєте тісто і змащує пензликом стінки паски шоколадною начинкою і відправляєте в холодильник, щоб шоколад на стінах застиг.
Потім, додаєте до паски начинку. До речі можна використовувати нутеллу або насипати m&m's, не обмежуйте свою фантазію та здивуйте гостей та дітей.
Закриваєте паску кришкою, яку вирізали раніше і зверху поливаєте шоколадом та прикрашаєте на ваш смак.
Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок.
Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.
Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.
Читайте Новини.LIVE!