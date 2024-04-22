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Рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень

22 квітня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати паску з начинкою всередині — покроковий рецепт з фото
Модна паска з TikTok 2024 — рецепт приготування з начинкою
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт популярної паски з начинкою всередині. Така випічка стала популярна за останні роки, тому радимо здивувати своїх близьких приготуванням цієї смачної випічки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вика Киктенко

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Вам знадобиться: 

  • вершки 33% жирності;
  • шоколад молочний, з карамеллю, білий.

Для глазурі: 

  • шоколад 150 грам.

Пропорції вершків та шоколаду можна робити 1:1 або 1:2. Вийде начинка або зовсім рідка, яка витікатиме, або трохи густіша і буде повільно витікати при розрізі паски.

Спосіб приготування 

Вершки закип'ятити і вилити на шоколад, зачекати кілька хвилин і перебити блендером або добре розмішати до однорідної структури.

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Вершки та шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Готову начинку охолодити до кімнатної температури (18-22 ºС).

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Вершки та шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Вирізаєте центр у вашій пасці, ложкою вибираєте тісто і змащує пензликом стінки паски шоколадною начинкою і відправляєте в холодильник, щоб шоколад на стінах застиг.

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Середина паски. Фото: YouTube @Kik_vika_

Потім, додаєте до паски начинку. До речі можна використовувати нутеллу або насипати m&m's, не обмежуйте свою фантазію та здивуйте гостей та дітей.

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Начинка для паски. Фото: YouTube @Kik_vika_

Закриваєте паску кришкою, яку вирізали раніше і зверху поливаєте шоколадом та прикрашаєте на ваш смак. 

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Готові паски. Фото: YouTube @Kik_vika_

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Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
десерт
шоколад
глазур

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