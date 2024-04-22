Як приготувати паску з начинкою всередині — покроковий рецепт з фото

Модна паска з TikTok 2024 — рецепт приготування з начинкою

Це рецепт популярної паски з начинкою всередині. Така випічка стала популярна за останні роки, тому радимо здивувати своїх близьких приготуванням цієї смачної випічки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вика Киктенко.

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Вам знадобиться:

вершки 33% жирності;

шоколад молочний, з карамеллю, білий.

Для глазурі:

шоколад 150 грам.

Пропорції вершків та шоколаду можна робити 1:1 або 1:2. Вийде начинка або зовсім рідка, яка витікатиме, або трохи густіша і буде повільно витікати при розрізі паски.

Спосіб приготування

Вершки закип'ятити і вилити на шоколад, зачекати кілька хвилин і перебити блендером або добре розмішати до однорідної структури.

Вершки та шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Готову начинку охолодити до кімнатної температури (18-22 ºС).

Вершки та шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Вирізаєте центр у вашій пасці, ложкою вибираєте тісто і змащує пензликом стінки паски шоколадною начинкою і відправляєте в холодильник, щоб шоколад на стінах застиг.

Середина паски. Фото: YouTube @Kik_vika_

Потім, додаєте до паски начинку. До речі можна використовувати нутеллу або насипати m&m's, не обмежуйте свою фантазію та здивуйте гостей та дітей.

Начинка для паски. Фото: YouTube @Kik_vika_

Закриваєте паску кришкою, яку вирізали раніше і зверху поливаєте шоколадом та прикрашаєте на ваш смак.

Готові паски. Фото: YouTube @Kik_vika_

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