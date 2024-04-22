Как приготовить кулич с начинкой внутри – пошаговый рецепт с фото

Рецепт трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху
Это рецепт популярного кулича с начинкой внутри. Такая выпечка стала популярной за последние годы, поэтому советуем удивить своих близких приготовлением этой вкусной выпечки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика Киктенко.
Вам понадобится:
- сливки 33% жирности;
- шоколад молочный, с карамелью, белый.
Для глазури:
- шоколад 150 грамм.
Пропорции сливок и шоколада можно делать 1:1 или 1:2. Получится начинка либо совсем редкая, которая будет вытекать, либо немного гуще и будет медленно вытекать при разрезе паски.
Способ приготовления
Сливки вскипятить и вылить на шоколад, подождать несколько минут и перебить блендером или хорошо размешать до однородной структуры.
Готовую начинку охладить до комнатной температуры (18-22 ºС).
Вырезаете центр в вашого кулича, ложкой выбираете тесто и смазываете кисточкой стенки кулича шоколадной начинкой и отправляете в холодильник, чтобы шоколад на стенах застыл.
Затем добавляете в кулич начинку. Кстати, можно использовать нутеллу или насыпать m&m's, не ограничивайте свою фантазию и удивите гостей и детей.
Закрываете кулич крышкой, которую вырезали раньше, и сверху поливаете шоколадом и украшаете по вашему вкусу.
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