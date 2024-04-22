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Рецепт трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху

22 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить кулич с начинкой внутри – пошаговый рецепт с фото
Модный кулич из TikTok 2024 — рецепт приготовления с начинкой
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт популярного кулича с начинкой внутри. Такая выпечка стала популярной за последние годы, поэтому советуем удивить своих близких приготовлением этой вкусной выпечки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика Киктенко.

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Вам понадобится:

  • сливки 33% жирности;
  • шоколад молочный, с карамелью, белый.

Для глазури:

  • шоколад 150 грамм.

Пропорции сливок и шоколада можно делать 1:1 или 1:2. Получится начинка либо совсем редкая, которая будет вытекать, либо немного гуще и будет медленно вытекать при разрезе паски.

Способ приготовления

Сливки вскипятить и вылить на шоколад, подождать несколько минут и перебить блендером или хорошо размешать до однородной структуры.

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Сливки и шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Готовую начинку охладить до комнатной температуры (18-22 ºС).

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Сливки и шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Вырезаете центр в вашого кулича, ложкой выбираете тесто и смазываете кисточкой стенки кулича шоколадной начинкой и отправляете в холодильник, чтобы шоколад на стенах застыл.

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Середина кулича. Фото: YouTube @Kik_vika_

Затем добавляете в кулич начинку. Кстати, можно использовать нутеллу или насыпать m&m's, не ограничивайте свою фантазию и удивите гостей и детей.

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Начинка для кулича. Фото: YouTube @Kik_vika_

Закрываете кулич крышкой, которую вырезали раньше, и сверху поливаете шоколадом и украшаете по вашему вкусу.

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Готовые куличи. Фото: YouTube @Kik_vika_

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

рецепты
лайфхаки
Пасха
кулич
десерт
шоколад
глазурь

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