Как приготовить кулич с начинкой внутри – пошаговый рецепт с фото

Модный кулич из TikTok 2024 — рецепт приготовления с начинкой

Это рецепт популярного кулича с начинкой внутри. Такая выпечка стала популярной за последние годы, поэтому советуем удивить своих близких приготовлением этой вкусной выпечки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика Киктенко.

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Вам понадобится:

сливки 33% жирности;

шоколад молочный, с карамелью, белый.

Для глазури:

шоколад 150 грамм.

Пропорции сливок и шоколада можно делать 1:1 или 1:2. Получится начинка либо совсем редкая, которая будет вытекать, либо немного гуще и будет медленно вытекать при разрезе паски.

Способ приготовления

Сливки вскипятить и вылить на шоколад, подождать несколько минут и перебить блендером или хорошо размешать до однородной структуры.

Сливки и шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Готовую начинку охладить до комнатной температуры (18-22 ºС).

Сливки и шоколад. Фото: YouTube @Kik_vika_

Вырезаете центр в вашого кулича, ложкой выбираете тесто и смазываете кисточкой стенки кулича шоколадной начинкой и отправляете в холодильник, чтобы шоколад на стенах застыл.

Середина кулича. Фото: YouTube @Kik_vika_

Затем добавляете в кулич начинку. Кстати, можно использовать нутеллу или насыпать m&m's, не ограничивайте свою фантазию и удивите гостей и детей.

Начинка для кулича. Фото: YouTube @Kik_vika_

Закрываете кулич крышкой, которую вырезали раньше, и сверху поливаете шоколадом и украшаете по вашему вкусу.

Готовые куличи. Фото: YouTube @Kik_vika_

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