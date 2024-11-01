Рецепт салату з курячою печінкою — знахідка для святкового столу

Салат з печінкою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з курячою печінкою підкорив багатьох своєю простотою та насиченим смаком. Вам знадобиться всього 500 г печінки, кілька додаткових інгредієнтів і трохи часу, щоб створити цю кулінарну родзинку, яка стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста 1 шт.;

кукурудза консервована 180 г;

цибуля червона 1 шт.;

куряча печінка 500 г;

сир ковбасний 200 г;

майонез;

зелена цибуля пучок;

сіль 1 ч.л.;

цукор 2 ч.л.;

оцет 9% 1 ст.л.;

вода 3 ст.л.

Спосіб приготування

Відварюємо до готовності курячу печінку у підсоленій воді з лавровим листом. Поки печінка остигає, нарізаємо тонким пір’ям цибулю, змішуємо з сіллю, цукром, оцтом та водою.

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Поки цибуля маринується протягом 10 хвилин, натираємо на великій тертці ковбасний сир, шаткуємо не дуже дрібно пекінську капусту.

Печінка та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо на тарілку шар з капусти, змащуємо його майонезом, кладемо ½ частина сиру. Подрібнюємо через м’ясорубку печінку, кладемо на сирний шар, змащуємо майонезом. На шар печінки викладаємо цибулю, віджату від маринаду.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

На цибулевий шар, змащений майонезом, кладемо консервовану кукурудзу, заздалегідь прибрати рідину. Викладаємо на кукурудзяний шар залишки сиру, покриваємо майонезною сіткою. Шинкуємо зелену цибулю і посипаємо нею верх салату. Залишаємо салат на кілька годин у холодильнику, а потім подаємо до столу.

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