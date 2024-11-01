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Рецепт цього салату шукають усі — знадобиться 500 г печінки

1 листопада 2024 05:40
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт салату з курячою печінкою — знахідка для святкового столу
Салат з печінкою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей салат з курячою печінкою підкорив багатьох своєю простотою та насиченим смаком. Вам знадобиться всього 500 г печінки, кілька додаткових інгредієнтів і трохи часу, щоб створити цю кулінарну родзинку, яка стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • пекінська капуста 1 шт.;
  • кукурудза консервована 180 г;
  • цибуля червона 1 шт.;
  • куряча печінка 500 г;
  • сир ковбасний 200 г;
  • майонез;
  • зелена цибуля пучок;
  • сіль 1 ч.л.;
  • цукор 2 ч.л.;
  • оцет 9% 1 ст.л.;
  • вода 3 ст.л.

Спосіб приготування 

Відварюємо до готовності курячу печінку у підсоленій воді з лавровим листом. Поки печінка остигає, нарізаємо тонким пір’ям цибулю, змішуємо з сіллю, цукром, оцтом та водою.

рецепт салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Поки цибуля маринується протягом 10 хвилин, натираємо на великій тертці ковбасний сир, шаткуємо не дуже дрібно пекінську капусту.

рецепт салат з пекінською капустою та печінкою
Печінка та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо на тарілку шар з капусти, змащуємо його майонезом, кладемо ½ частина сиру. Подрібнюємо через м’ясорубку печінку, кладемо на сирний шар, змащуємо майонезом. На шар печінки викладаємо цибулю, віджату від маринаду.

рецепт смачного салат з пекінською капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

На цибулевий шар, змащений майонезом, кладемо консервовану кукурудзу, заздалегідь прибрати рідину. Викладаємо на кукурудзяний шар залишки сиру, покриваємо майонезною сіткою. Шинкуємо зелену цибулю і посипаємо нею верх салату. Залишаємо салат на кілька годин у холодильнику, а потім подаємо до столу.

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печінка кукурудза рецепти салат закуска

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