Рецепт салата с куриной печенью – находка для праздничного стола

Салат с печенью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с куриной печенью покорил многих своей простотой и вкусом. Вам понадобится всего 500 г печени, несколько дополнительных ингредиентов и немного времени, чтобы создать кулинарную изюминку, которая станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста 1 шт.;

кукуруза консервированная 180 г;

лук красный 1 шт.;

куриная печень 500 г;

сыр колбасный 200 г;

майонез;

зеленый лук пучок;

соль 1 ч.л.;

сахар 2 ч.л.;

уксус 9% 1 ст.л.;

вода 3 ст.л.

Способ приготовления

Отвариваем до готовности куриную печень в подсоленной воде с лавровым листом. Пока печень остывает, нарезаем тонкими перьями лук, смешиваем с солью, сахаром, уксусом и водой.

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Пока лук мариновался в течение 10 минут, натираем на крупной терке колбасный сыр, шинкуем не очень мелко пекинскую капусту.

Печень и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем на тарелку слой из капусты, смазываем его майонезом, кладем ½ часть сыра. Измельчаем через мясорубку печень, кладем на сырный слой, смазываем майонезом. На слой печени выкладываем лук, отжатый от маринада.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

На луковый слой, смазанный майонезом, кладем консервированную кукурузу, предварительно убрать жидкость. Выкладываем на кукурузный слой остатки сыра, покрываем майонезной сеткой. Режем зеленый лук и посыпаем им верх салата. Оставляем салат на несколько часов в холодильнике, а затем подаем к столу.

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