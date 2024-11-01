Рецепт салата с куриной печенью – находка для праздничного стола

Рецепт этого салата ищут все — понадобится 500 г печени
Этот салат с куриной печенью покорил многих своей простотой и вкусом. Вам понадобится всего 500 г печени, несколько дополнительных ингредиентов и немного времени, чтобы создать кулинарную изюминку, которая станет украшением любого стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста 1 шт.;
- кукуруза консервированная 180 г;
- лук красный 1 шт.;
- куриная печень 500 г;
- сыр колбасный 200 г;
- майонез;
- зеленый лук пучок;
- соль 1 ч.л.;
- сахар 2 ч.л.;
- уксус 9% 1 ст.л.;
- вода 3 ст.л.
Способ приготовления
Отвариваем до готовности куриную печень в подсоленной воде с лавровым листом. Пока печень остывает, нарезаем тонкими перьями лук, смешиваем с солью, сахаром, уксусом и водой.
Пока лук мариновался в течение 10 минут, натираем на крупной терке колбасный сыр, шинкуем не очень мелко пекинскую капусту.
Выкладываем на тарелку слой из капусты, смазываем его майонезом, кладем ½ часть сыра. Измельчаем через мясорубку печень, кладем на сырный слой, смазываем майонезом. На слой печени выкладываем лук, отжатый от маринада.
На луковый слой, смазанный майонезом, кладем консервированную кукурузу, предварительно убрать жидкость. Выкладываем на кукурузный слой остатки сыра, покрываем майонезной сеткой. Режем зеленый лук и посыпаем им верх салата. Оставляем салат на несколько часов в холодильнике, а затем подаем к столу.
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