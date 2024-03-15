Як приготувати тушковану капусту — відео рецепт

Рецепт тушкованої капусти з мисливськими ковбасками
Пропонуємо до вашої уваги простий та смачний рецепт тушкованої капусти з мисливськими ковбасками. Ця страва, просочена ароматом спецій та соковитої капусти, стане справжнім частуванням для всієї родини.
Рецепт опублікувано на YouTube каналі Смачного.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна 800 г;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- мисливські ковбаски 300 г;
- томатна паста 70 г;
- сметана 1 ст. л.;
- лавровий лист 2 шт.;
- вершкове масло і олія для смаження;
- сіль за смаком;
- цукор 1 ч.л.;
- перець чорний за смаком;
- вода за потреби.
Спосіб приготування
Шаткуємо капусту, солимо та обминаємо.
Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо моркву. На розігріту сковорідку кладемо вершкове масло і додаємо олію.
Смажимо спочатку цибулю, додаємо моркву, доводимо до мʼякості і тоді додаємо ковбасу порізану, обсмажуємо 2-3 хвилини.
Додаємо томатну пасту, сметану, сіль, цукор, перець чорний, ретельно перемішуємо і додаємо капусту, тушкуємо 7-10 хвилин.
Коли капуста пустить сік і зменшиться в обʼємі, перемішуємо і додаємо лавровий лист, накриваємо і тушкуємо до готовності. За потреби додаємо воду.
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