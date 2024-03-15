Як приготувати тушковану капусту — відео рецепт

Капуста з ковбасками. Фото: Freepik

Пропонуємо до вашої уваги простий та смачний рецепт тушкованої капусти з мисливськими ковбасками. Ця страва, просочена ароматом спецій та соковитої капусти, стане справжнім частуванням для всієї родини.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Смачного.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна 800 г;

цибуля 1 шт.;

морква 1 шт.;

мисливські ковбаски 300 г;

томатна паста 70 г;

сметана 1 ст. л.;

лавровий лист 2 шт.;

вершкове масло і олія для смаження;

сіль за смаком;

цукор 1 ч.л.;

перець чорний за смаком;

вода за потреби.

Спосіб приготування

Шаткуємо капусту, солимо та обминаємо.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо моркву. На розігріту сковорідку кладемо вершкове масло і додаємо олію.

Нарізана ковбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Смажимо спочатку цибулю, додаємо моркву, доводимо до мʼякості і тоді додаємо ковбасу порізану, обсмажуємо 2-3 хвилини.

Цибуля, морква та ковбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Додаємо томатну пасту, сметану, сіль, цукор, перець чорний, ретельно перемішуємо і додаємо капусту, тушкуємо 7-10 хвилин.

Додавання капусти. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Коли капуста пустить сік і зменшиться в обʼємі, перемішуємо і додаємо лавровий лист, накриваємо і тушкуємо до готовності. За потреби додаємо воду.

Тушкована капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

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