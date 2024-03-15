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Рецепт тушкованої капусти з мисливськими ковбасками

15 березня 2024 08:38
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати тушковану капусту — відео рецепт
Капуста з ковбасками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо до вашої уваги простий та смачний рецепт тушкованої капусти з мисливськими ковбасками. Ця страва, просочена ароматом спецій та соковитої капусти, стане справжнім частуванням для всієї родини.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Смачного

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Вам знадобиться: 

  • капуста білокачанна 800 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • мисливські ковбаски 300 г;
  • томатна паста 70 г;
  • сметана 1 ст. л.;
  • лавровий лист 2 шт.;
  • вершкове масло і олія для смаження;
  • сіль за смаком;
  • цукор 1 ч.л.;
  • перець чорний за смаком;
  • вода за потреби. 

Спосіб приготування 

Шаткуємо капусту, солимо та обминаємо. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо моркву. На розігріту сковорідку кладемо вершкове масло і додаємо олію. 

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Нарізана ковбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Смажимо спочатку цибулю, додаємо моркву, доводимо до мʼякості і тоді додаємо ковбасу порізану, обсмажуємо 2-3 хвилини. 

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Цибуля, морква та ковбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Додаємо томатну пасту, сметану, сіль, цукор, перець чорний, ретельно перемішуємо і додаємо капусту, тушкуємо 7-10 хвилин.

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Додавання капусти. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Коли капуста пустить сік і зменшиться  в обʼємі, перемішуємо і додаємо лавровий лист, накриваємо і тушкуємо до готовності. За потреби додаємо воду.

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Тушкована капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

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