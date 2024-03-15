Как приготовить тушеную капусту – видео рецепт

Рецепт тушеной капусты с охотничьими колбасками
Предлагаем вашему вниманию простой и вкусный рецепт тушеной капусты с охотничьими колбасками. Это блюдо, пропитанное ароматом специй и сочной капусты, станет настоящим угощением для всей семьи.
Рецепт опубликовано на YouTube канале Смачного.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная 800 г;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- охотничьи колбаски 300 г;
- томатная паста 70 г;
- сметана 1 ст. л.;
- лавровый лист 2 шт.;
- сливочное масло и масло для жарки;
- соль по вкусу;
- сахар 1 ч.л.;
- перец черный по вкусу;
- вода при необходимости.
Способ приготовления
Шинкуем капусту, солим и проминаем.
Нарезаем мелко лук, натираем морковь. На разогретую сковороду кладем сливочное масло и растительное масло.
Жарим сначала лук, добавляем морковь, доводим до мягкости и тогда добавляем порезанную колбасу, обжариваем 2-3 минуты.
Добавляем томатную пасту, сметану, соль, сахар, черный перец, тщательно перемешиваем и добавляем капусту, тушим 7-10 минут.
Когда капуста пустит сок и убавится в объеме, перемешиваем и добавляем лавровый лист, накрываем и тушим до готовности. При необходимости добавляем воду.
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