Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт тушеной капусты с охотничьими колбасками arrow

Рецепт тушеной капусты с охотничьими колбасками

15 марта 2024 08:38
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить тушеную капусту – видео рецепт
Капуста с колбасками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вашему вниманию простой и вкусный рецепт тушеной капусты с охотничьими колбасками. Это блюдо, пропитанное ароматом специй и сочной капусты, станет настоящим угощением для всей семьи.

Рецепт опубликовано на YouTube канале Смачного.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная 800 г;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • охотничьи колбаски 300 г;
  • томатная паста 70 г;
  • сметана 1 ст. л.;
  • лавровый лист 2 шт.;
  • сливочное масло и масло для жарки;
  • соль по вкусу;
  • сахар 1 ч.л.;
  • перец черный по вкусу;
  • вода при необходимости.

Способ приготовления

Шинкуем капусту, солим и проминаем.

null
Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Нарезаем мелко лук, натираем морковь. На разогретую сковороду кладем сливочное масло и растительное масло.

null
Нарезанные колбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Жарим сначала лук, добавляем морковь, доводим до мягкости и тогда добавляем порезанную колбасу, обжариваем 2-3 минуты.

null
Лук, морковь и колбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Добавляем томатную пасту, сметану, соль, сахар, черный перец, тщательно перемешиваем и добавляем капусту, тушим 7-10 минут.

null
Добавление капусты. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Когда капуста пустит сок и убавится в объеме, перемешиваем и добавляем лавровый лист, накрываем и тушим до готовности. При необходимости добавляем воду.

null
Тушеная капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Раньше мы писали о рецепте голубцов с тертым картофелем.

Также мы рассказывали о польском аутентичном блюде — "картофельном лежне".

Еще мы писали о рецепте вареников с картофелем с идеальным тестом.

еда
лайфхаки
капуста
рецепты
квашенная капуста
колбаса

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше