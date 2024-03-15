Как приготовить тушеную капусту – видео рецепт

Капуста с колбасками. Фото: Freepik

Предлагаем вашему вниманию простой и вкусный рецепт тушеной капусты с охотничьими колбасками. Это блюдо, пропитанное ароматом специй и сочной капусты, станет настоящим угощением для всей семьи.

Рецепт опубликовано на YouTube канале Смачного.

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Вам понадобится:

капуста белокочанная 800 г;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

охотничьи колбаски 300 г;

томатная паста 70 г;

сметана 1 ст. л.;

лавровый лист 2 шт.;

сливочное масло и масло для жарки;

соль по вкусу;

сахар 1 ч.л.;

перец черный по вкусу;

вода при необходимости.

Способ приготовления

Шинкуем капусту, солим и проминаем.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Нарезаем мелко лук, натираем морковь. На разогретую сковороду кладем сливочное масло и растительное масло.

Нарезанные колбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Жарим сначала лук, добавляем морковь, доводим до мягкости и тогда добавляем порезанную колбасу, обжариваем 2-3 минуты.

Лук, морковь и колбаски. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Добавляем томатную пасту, сметану, соль, сахар, черный перец, тщательно перемешиваем и добавляем капусту, тушим 7-10 минут.

Добавление капусты. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

Когда капуста пустит сок и убавится в объеме, перемешиваем и добавляем лавровый лист, накрываем и тушим до готовности. При необходимости добавляем воду.

Тушеная капуста. Фото: YouTube @Olenka-xp3en

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