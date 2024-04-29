Рецепт тушкованої капусти з сосисками або ковбасками, як у дитинстві.

Тушкована капуста. Фото: Freepik

Така тушкована капуста з ковбасками виходить дуже смачною. Ідеально підходить уяк гарнір або як основна страва.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сімейна кухня.

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Вам знадобиться:

капуста 1 качан;

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

ковбаса 300-400 г;

часник 1 зубчик;

рослинної олії 2 ст. л.;

помідор 2 шт.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти моркву та нарізати цибулю.

Сира цибуля. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Моркву та цибулю трохи обсмажити в каструлі.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Потім додати капусту й тушкувати на слабкому вогні.

Капуста в каструлі. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Додати томатну пасту або подрібнені помідори, сіль та перець. Продовжити тушкувати.

Додавання помідорів. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Наприкінці додати мисливські ковбаски, протушкувати ще трохи — і страва готова.

Мисливські ковбаски. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

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