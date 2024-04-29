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Рецепт тушкованої капусти з сосисками, як у дитинстві

29 квітня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт тушкованої капусти з сосисками або ковбасками, як у дитинстві.
Тушкована капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така тушкована капуста з ковбасками виходить дуже смачною. Ідеально підходить уяк гарнір або як основна страва. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сімейна кухня

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1 качан;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • ковбаса 300-400 г;
  • часник 1 зубчик;
  • рослинної олії 2 ст. л.;
  • помідор 2 шт.;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти моркву та нарізати цибулю. 

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Сира цибуля. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Моркву та цибулю трохи обсмажити в каструлі. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Потім додати капусту й тушкувати на слабкому вогні. 

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Капуста в каструлі. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Додати томатну пасту або подрібнені помідори, сіль та перець. Продовжити тушкувати. 

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Додавання помідорів. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Наприкінці додати мисливські ковбаски, протушкувати ще трохи — і страва готова. 

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Мисливські ковбаски. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

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