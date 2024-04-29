Рецепт тушкованої капусти з сосисками або ковбасками, як у дитинстві.

Рецепт тушкованої капусти з сосисками, як у дитинстві
Така тушкована капуста з ковбасками виходить дуже смачною. Ідеально підходить уяк гарнір або як основна страва.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сімейна кухня.
Вам знадобиться:
- капуста 1 качан;
- морква 1 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- ковбаса 300-400 г;
- часник 1 зубчик;
- рослинної олії 2 ст. л.;
- помідор 2 шт.;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти моркву та нарізати цибулю.
Моркву та цибулю трохи обсмажити в каструлі.
Потім додати капусту й тушкувати на слабкому вогні.
Додати томатну пасту або подрібнені помідори, сіль та перець. Продовжити тушкувати.
Наприкінці додати мисливські ковбаски, протушкувати ще трохи — і страва готова.
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