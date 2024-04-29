Рецепт тушеной капусты с сосисками или колбасками, как в детстве.

Тушеная капуста. Фото: Freepik

Такая тушеная капуста с колбасками получается очень вкусной. Идеально подходит в качестве гарнира или как основное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Семейная кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста 1 кочан;

морковь 1 шт.;

лук 1 шт.;

колбаса 300-400 г;

чеснок 1 зубчик;

растительного масла 2 ст. л.;

помидор 2 шт.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь и порезать лук.

Сырой лук. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Морковь и лук немного обжарить в кастрюле.

Морковь и лук. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Затем добавить капусту и тушить на слабом огне.

Капуста в кастрюле. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Добавить томатную пасту или измельченные помидоры, соль и перец. Продолжить тушить.

Добавление помидоров. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

В конце добавить охотничьи колбаски, протушить еще немного — и блюдо готово.

Охотничьи колбаски. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.