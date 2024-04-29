Рецепт тушеной капусты с сосисками или колбасками, как в детстве.

Рецепт тушеной капусты с сосисками, как в детстве
Такая тушеная капуста с колбасками получается очень вкусной. Идеально подходит в качестве гарнира или как основное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Семейная кухня.
Вам понадобится:
- капуста 1 кочан;
- морковь 1 шт.;
- лук 1 шт.;
- колбаса 300-400 г;
- чеснок 1 зубчик;
- растительного масла 2 ст. л.;
- помидор 2 шт.;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть морковь и порезать лук.
Морковь и лук немного обжарить в кастрюле.
Затем добавить капусту и тушить на слабом огне.
Добавить томатную пасту или измельченные помидоры, соль и перец. Продолжить тушить.
В конце добавить охотничьи колбаски, протушить еще немного — и блюдо готово.
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