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Рецепт тушеной капусты с сосисками, как в детстве

29 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт тушеной капусты с сосисками или колбасками, как в детстве.
Тушеная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая тушеная капуста с колбасками получается очень вкусной. Идеально подходит в качестве гарнира или как основное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Семейная кухня.

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Вам понадобится:

  • капуста 1 кочан;
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • колбаса 300-400 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • растительного масла 2 ст. л.;
  • помидор 2 шт.;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь и порезать лук.

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Сырой лук. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Морковь и лук немного обжарить в кастрюле.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Затем добавить капусту и тушить на слабом огне.

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Капуста в кастрюле. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Добавить томатную пасту или измельченные помидоры, соль и перец. Продолжить тушить.

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Добавление помидоров. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

В конце добавить охотничьи колбаски, протушить еще немного — и блюдо готово.

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Охотничьи колбаски. Фото: YouTube @user-tx6ke3fg5x

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

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