Як приготувати юшку з риби на кострі — покрокове приготування

Юшка з рибою. Фото: YouTube @nashi.besahy

Це особлива угорська уха — халасле, яку теж готують на Закарпатті. Готується доволі цікаво і має свої особливості приготування. І на вигляд виходить з помаранчевим чи то червоним відтінком, все через ту саму паприку. Але найважливіше в цій страві хороший рибний навар. І якщо є кілька видів риб, то це тільки робить її ще смачнішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

короп 2,5-3 кг.

Для маринування риби:

сіль 1 щіпка;

чорний мелений перець 1 щіпка;

мелена паприка 2 столові ложки.

Для ухи:

цибуля 2 шт;

сало 100 г;

мелена солодка паприка 3 столові ложки;

вода 4,5 літри;

солодкий перець 5 шт;

гострий червоний стручковий перець 0,5 шт;

сіль за смаком;

чорний перець горошком 13 шт;

петрушка 1 пучок.

Спосіб приготування

Нарізати рибу. Її потрібно заманирувати, додати сіль, чорний перець та паприку.

Риба та паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В казані обсмажити сало, коли будемо смажити рибу, сало потрібно прибрати.

Шкварки в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

На дно казана покласти голову та плавники від риби.

Риба в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати натерту цибулю. Все ретельно перемішати та подрібнити.

Риба в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати три ложки паприки, разом обсмажити та додати води. Накрити кришкою та довести до кипіння. Варити 30-40 хвилин.

Приготування юшки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Юшку бажано процидіти або за допомогою ложки дістати всі кістки.

Солодкий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізати солокдий перець та додати в казан. Додати сіль.

Приготування юшки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати стейки з риби. Варити все разом 20 хвилин. В кінці додати подрібнений часник та зелень.

Приготування юшки. Фото: YouTube @nashi.besahy

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