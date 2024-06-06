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Рецепт угорсько-закарпатської юшки з риби на кострі

6 червня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати юшку з риби на кострі — покрокове приготування
Юшка з рибою. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це особлива  угорська уха — халасле, яку теж готують на Закарпатті. Готується доволі цікаво і має свої особливості приготування. І на вигляд виходить з помаранчевим чи то червоним відтінком, все через ту саму паприку. Але найважливіше в цій страві хороший рибний навар. І якщо є кілька видів риб, то це тільки робить її ще смачнішою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • короп  2,5-3 кг. 

Для маринування риби: 

  • сіль 1 щіпка;
  • чорний мелений перець 1 щіпка;
  • мелена паприка 2 столові ложки.

Для ухи: 

  • цибуля 2 шт;
  • сало 100 г;
  • мелена солодка паприка 3 столові ложки;
  • вода 4,5 літри;
  • солодкий перець 5 шт;
  • гострий червоний стручковий перець 0,5 шт;
  • сіль за смаком;
  • чорний перець горошком 13 шт;
  • петрушка 1 пучок. 

Спосіб приготування 

Нарізати рибу. Її потрібно заманирувати, додати сіль, чорний перець та паприку. 

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Риба та паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В казані обсмажити сало, коли будемо смажити рибу, сало потрібно прибрати.

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Шкварки в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

На дно казана покласти голову та плавники від риби. 

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Риба в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати натерту цибулю. Все ретельно перемішати та подрібнити. 

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Риба в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати три ложки паприки, разом обсмажити та додати води. Накрити кришкою та довести до кипіння. Варити 30-40 хвилин. 

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Приготування юшки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Юшку бажано процидіти або за допомогою ложки дістати всі кістки. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізати солокдий перець та додати в казан. Додати сіль. 

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Приготування юшки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати стейки з риби. Варити все разом 20 хвилин. В кінці додати подрібнений часник та зелень. 

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Приготування юшки. Фото: YouTube @nashi.besahy

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