Як приготувати юшку з риби на кострі — покрокове приготування

Рецепт угорсько-закарпатської юшки з риби на кострі
Це особлива угорська уха — халасле, яку теж готують на Закарпатті. Готується доволі цікаво і має свої особливості приготування. І на вигляд виходить з помаранчевим чи то червоним відтінком, все через ту саму паприку. Але найважливіше в цій страві хороший рибний навар. І якщо є кілька видів риб, то це тільки робить її ще смачнішою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- короп 2,5-3 кг.
Для маринування риби:
- сіль 1 щіпка;
- чорний мелений перець 1 щіпка;
- мелена паприка 2 столові ложки.
Для ухи:
- цибуля 2 шт;
- сало 100 г;
- мелена солодка паприка 3 столові ложки;
- вода 4,5 літри;
- солодкий перець 5 шт;
- гострий червоний стручковий перець 0,5 шт;
- сіль за смаком;
- чорний перець горошком 13 шт;
- петрушка 1 пучок.
Спосіб приготування
Нарізати рибу. Її потрібно заманирувати, додати сіль, чорний перець та паприку.
В казані обсмажити сало, коли будемо смажити рибу, сало потрібно прибрати.
На дно казана покласти голову та плавники від риби.
Додати натерту цибулю. Все ретельно перемішати та подрібнити.
Додати три ложки паприки, разом обсмажити та додати води. Накрити кришкою та довести до кипіння. Варити 30-40 хвилин.
Юшку бажано процидіти або за допомогою ложки дістати всі кістки.
Нарізати солокдий перець та додати в казан. Додати сіль.
Додати стейки з риби. Варити все разом 20 хвилин. В кінці додати подрібнений часник та зелень.
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