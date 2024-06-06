Как приготовить похлебку из рыбы на кострице — пошаговое приготовление

Уха с рыбой. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это особенная венгерская уха — халасле, которую также готовят в Закарпатье. Готовится довольно интересно и имеет свои особенности приготовления. И на вид получается с оранжевым или красным оттенком, все из-за паприка. Но самое важное в этом блюде хороший рыбный навар. И если есть несколько видов рыб, то это только делает ее еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

карп 2,5-3 кг.

Для маринования рыбы:

соль 1 щепотка;

черный молотый перец 1 щепотка;

молотая паприка 2 столовые ложки.

Для ухи:

лук 2 шт;

сало 100 г;

молотая сладкая паприка 3 столовые ложки;

вода 4,5 литра;

сладкий перец 5 шт;

острый красный стручковый перец 0,5шт;

соль по вкусу;

черный перец горошком 13 шт;

петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления

Нарезать рыбу. Ее нужно заманировать, добавить соль, черный перец и паприку.

Рыба и паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В котле обжарить сало, когда будем жарить рыбу, сало нужно убрать.

Шкварки в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

На дно котла положить голову и плавники от рыбы.

Рыба в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить натертый лук. Все тщательно перемешать и измельчить.

Рыба в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить три ложки паприки, обжарить и добавить воды. Накрыть крышкой и довести до кипения. Варить 30-40 минут.

Приготовление ухи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Уху желательно процидить или с помощью ложки достать все кости.

Сладкий перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезать перец и добавить в котел. Добавить соль.

Приготовление ухи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить стейки из рыбы. Варить все вместе 20 минут. В конце добавить измельченный чеснок и зелень.

Приготовление ухи. Фото: YouTube @nashi.besahy

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