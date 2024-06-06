Как приготовить похлебку из рыбы на кострице — пошаговое приготовление

Рецепт венгерско-закарпатской ухи из рыбы на костре
Это особенная венгерская уха — халасле, которую также готовят в Закарпатье. Готовится довольно интересно и имеет свои особенности приготовления. И на вид получается с оранжевым или красным оттенком, все из-за паприка. Но самое важное в этом блюде хороший рыбный навар. И если есть несколько видов рыб, то это только делает ее еще вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- карп 2,5-3 кг.
Для маринования рыбы:
- соль 1 щепотка;
- черный молотый перец 1 щепотка;
- молотая паприка 2 столовые ложки.
Для ухи:
- лук 2 шт;
- сало 100 г;
- молотая сладкая паприка 3 столовые ложки;
- вода 4,5 литра;
- сладкий перец 5 шт;
- острый красный стручковый перец 0,5шт;
- соль по вкусу;
- черный перец горошком 13 шт;
- петрушка – 1 пучок.
Способ приготовления
Нарезать рыбу. Ее нужно заманировать, добавить соль, черный перец и паприку.
В котле обжарить сало, когда будем жарить рыбу, сало нужно убрать.
На дно котла положить голову и плавники от рыбы.
Добавить натертый лук. Все тщательно перемешать и измельчить.
Добавить три ложки паприки, обжарить и добавить воды. Накрыть крышкой и довести до кипения. Варить 30-40 минут.
Уху желательно процидить или с помощью ложки достать все кости.
Нарезать перец и добавить в котел. Добавить соль.
Добавить стейки из рыбы. Варить все вместе 20 минут. В конце добавить измельченный чеснок и зелень.
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