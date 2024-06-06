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Рецепт венгерско-закарпатской ухи из рыбы на костре

6 июня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить похлебку из рыбы на кострице — пошаговое приготовление
Уха с рыбой. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это особенная венгерская уха — халасле, которую также готовят в Закарпатье. Готовится довольно интересно и имеет свои особенности приготовления. И на вид получается с оранжевым или красным оттенком, все из-за паприка. Но самое важное в этом блюде хороший рыбный навар. И если есть несколько видов рыб, то это только делает ее еще вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • карп 2,5-3 кг.

Для маринования рыбы:

  • соль 1 щепотка;
  • черный молотый перец 1 щепотка;
  • молотая паприка 2 столовые ложки.

Для ухи:

  • лук 2 шт;
  • сало 100 г;
  • молотая сладкая паприка 3 столовые ложки;
  • вода 4,5 литра;
  • сладкий перец 5 шт;
  • острый красный стручковый перец 0,5шт;
  • соль по вкусу;
  • черный перец горошком 13 шт;
  • петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления

Нарезать рыбу. Ее нужно заманировать, добавить соль, черный перец и паприку.

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Рыба и паприка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В котле обжарить сало, когда будем жарить рыбу, сало нужно убрать.

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Шкварки в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

На дно котла положить голову и плавники от рыбы.

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Рыба в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить натертый лук. Все тщательно перемешать и измельчить.

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Рыба в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить три ложки паприки, обжарить и добавить воды. Накрыть крышкой и довести до кипения. Варить 30-40 минут.

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Приготовление ухи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Уху желательно процидить или с помощью ложки достать все кости.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезать перец и добавить в котел. Добавить соль.

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Приготовление ухи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить стейки из рыбы. Варить все вместе 20 минут. В конце добавить измельченный чеснок и зелень.

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Приготовление ухи. Фото: YouTube @nashi.besahy

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рыба
рецепты
костер
лайфхаки
уха

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