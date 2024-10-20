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Рецепт українських дерунів з гарбуза на сніданок

20 жовтня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт українських дерунів з гарбуза на сніданок — покроковий рецепт приготування
Гарбузові деруни. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Українські деруни з гарбуза — це чудовий вибір для смачного та поживного сніданку. Легкий у приготуванні, цей рецепт обов'язково сподобається всій родині. Ідеальне поєднання користі гарбуза та традиційного смаку дерунів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз (приблизно 1 кг);
  • яйця 4 шт.;
  • борошно 8 ст. л. (приблизно 2 ложки на яйце);
  • сіль, перець за смаком;
  • приправи (орегано або інші на вибір);
  • гарбузове насіння (подрібнене) за бажанням.

Спосіб приготування 

Очистити гарбуз від шкірки та натерти на крупній тертці. Якщо гарбуз надто соковитий, можна злегка віджати сік.

рецепт гарбузових дерунів
Тертий гарбуз. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

У глибокій мисці змішати натертий гарбуз із яйцями. Додати поступово борошно, добре перемішуючи після кожного додавання, щоб не утворювалися грудочки.

простий рецепт гарбузових дерунів
Приготування дерунів. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Приправити сіллю, перцем та орегано або іншими улюбленими спеціями за смаком. Якщо використовуєте гарбузове насіння, додайте його на цьому етапі. Ретельно перемішати тісто. На розігріту пательню з олією викладати деруни ложкою, формуючи рівні млинці.

рецепт гарбузових дерунів на сніданок
Деруни на пательні. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору, приблизно по 2-3 хвилини на кожен бік. Подавайте гарбузові деруни гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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