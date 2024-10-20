Рецепт українських дерунів з гарбуза на сніданок — покроковий рецепт приготування

Гарбузові деруни. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Українські деруни з гарбуза — це чудовий вибір для смачного та поживного сніданку. Легкий у приготуванні, цей рецепт обов'язково сподобається всій родині. Ідеальне поєднання користі гарбуза та традиційного смаку дерунів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

гарбуз (приблизно 1 кг);

яйця 4 шт.;

борошно 8 ст. л. (приблизно 2 ложки на яйце);

сіль, перець за смаком;

приправи (орегано або інші на вибір);

гарбузове насіння (подрібнене) за бажанням.

Спосіб приготування

Очистити гарбуз від шкірки та натерти на крупній тертці. Якщо гарбуз надто соковитий, можна злегка віджати сік.

Тертий гарбуз. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

У глибокій мисці змішати натертий гарбуз із яйцями. Додати поступово борошно, добре перемішуючи після кожного додавання, щоб не утворювалися грудочки.

Приготування дерунів. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Приправити сіллю, перцем та орегано або іншими улюбленими спеціями за смаком. Якщо використовуєте гарбузове насіння, додайте його на цьому етапі. Ретельно перемішати тісто. На розігріту пательню з олією викладати деруни ложкою, формуючи рівні млинці.

Деруни на пательні. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору, приблизно по 2-3 хвилини на кожен бік. Подавайте гарбузові деруни гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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