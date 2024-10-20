Рецепт українських дерунів з гарбуза на сніданок — покроковий рецепт приготування

Рецепт українських дерунів з гарбуза на сніданок
Українські деруни з гарбуза — це чудовий вибір для смачного та поживного сніданку. Легкий у приготуванні, цей рецепт обов'язково сподобається всій родині. Ідеальне поєднання користі гарбуза та традиційного смаку дерунів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз (приблизно 1 кг);
- яйця 4 шт.;
- борошно 8 ст. л. (приблизно 2 ложки на яйце);
- сіль, перець за смаком;
- приправи (орегано або інші на вибір);
- гарбузове насіння (подрібнене) за бажанням.
Спосіб приготування
Очистити гарбуз від шкірки та натерти на крупній тертці. Якщо гарбуз надто соковитий, можна злегка віджати сік.
У глибокій мисці змішати натертий гарбуз із яйцями. Додати поступово борошно, добре перемішуючи після кожного додавання, щоб не утворювалися грудочки.
Приправити сіллю, перцем та орегано або іншими улюбленими спеціями за смаком. Якщо використовуєте гарбузове насіння, додайте його на цьому етапі. Ретельно перемішати тісто. На розігріту пательню з олією викладати деруни ложкою, формуючи рівні млинці.
Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору, приблизно по 2-3 хвилини на кожен бік. Подавайте гарбузові деруни гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
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