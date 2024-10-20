Рецепт украинских дерунов из тыквы на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Тыквенные драники. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Украинские деруны из тыквы — это отличный выбор для вкусного и питательного завтрака. Легкий в приготовлении рецепт обязательно понравится всей семье. Идеальное сочетание пользы тыквы и традиционного вкуса драников.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква (примерно 1 кг);

яйца 4 шт.;

мука 8 ст. л. (приблизительно 2 ложки на яйцо);

соль, перец по вкусу;

приправы (орегано или другие по выбору);

тыквенные семена (измельченные) по желанию.

Способ приготовления

Очистить тыкву от кожуры и натереть на крупной терке. Если тыква слишком сочная, можно слегка отжать сок.

Натертая тыква. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

В глубокой миске смешать натертую тыкву с яйцами. Добавить постепенно муку, хорошо перемешивая после каждого добавления, чтобы не образовывались комочки.

Приготовление драников. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Приправить солью, перцем и орегано или другими любимыми специями по вкусу. Если вы используете тыквенные семена, добавьте их на этом этапе. Тщательно перемешать тесто. На разогретую сковороду с маслом выкладывать деруны ложкой, формируя ровные блины.

Драники на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Жарить деруны на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты на каждую сторону. Подавайте тыквенные драники горячими со сметаной или любимым соусом.

Предлагаем вам нашу подборку лучших рецептов из тыквы.

Рецепт тыквенных кексов с орехами — полезная и вкусная выпечка для детей.

А этот осенний десерт понравится даже тем, кто не любит тыкву — мраморный тыквенно-творожный пирог.

Еще советуем сохранить рецепт тыквенного супа — фаворит осени, который понравится всем.

Также предлагаем обратить внимание на лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания.

Еще один рецепт из тыквы, дети не догадаются, что она там есть — тыквенная запеканка с сыром.