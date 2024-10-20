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Рецепт украинских драников из тыквы на завтрак

20 октября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт украинских дерунов из тыквы на завтрак – пошаговый рецепт приготовления
Тыквенные драники. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Украинские деруны из тыквы — это отличный выбор для вкусного и питательного завтрака. Легкий в приготовлении  рецепт обязательно понравится всей семье. Идеальное сочетание пользы тыквы и традиционного вкуса драников.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • тыква (примерно 1 кг);
  • яйца 4 шт.;
  • мука 8 ст. л. (приблизительно 2 ложки на яйцо);
  • соль, перец по вкусу;
  • приправы (орегано или другие по выбору);
  • тыквенные семена (измельченные) по желанию.

Способ приготовления

Очистить тыкву от кожуры и натереть на крупной терке. Если тыква слишком сочная, можно слегка отжать сок.

рецепт тыквенных дерунов
Натертая тыква. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

В глубокой миске смешать натертую тыкву с яйцами. Добавить постепенно муку, хорошо перемешивая после каждого добавления, чтобы не образовывались комочки.

простой рецепт тыквенных дерунов
Приготовление драников. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Приправить солью, перцем и орегано или другими любимыми специями по вкусу. Если вы используете тыквенные семена, добавьте их на этом этапе. Тщательно перемешать тесто. На разогретую сковороду с маслом выкладывать деруны ложкой, формируя ровные блины.

рецепт тыквенных дерунов на завтрак
Драники на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Жарить деруны на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты на каждую сторону. Подавайте тыквенные драники горячими со сметаной или любимым соусом.

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