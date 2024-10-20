Рецепт украинских дерунов из тыквы на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Рецепт украинских драников из тыквы на завтрак
Украинские деруны из тыквы — это отличный выбор для вкусного и питательного завтрака. Легкий в приготовлении рецепт обязательно понравится всей семье. Идеальное сочетание пользы тыквы и традиционного вкуса драников.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- тыква (примерно 1 кг);
- яйца 4 шт.;
- мука 8 ст. л. (приблизительно 2 ложки на яйцо);
- соль, перец по вкусу;
- приправы (орегано или другие по выбору);
- тыквенные семена (измельченные) по желанию.
Способ приготовления
Очистить тыкву от кожуры и натереть на крупной терке. Если тыква слишком сочная, можно слегка отжать сок.
В глубокой миске смешать натертую тыкву с яйцами. Добавить постепенно муку, хорошо перемешивая после каждого добавления, чтобы не образовывались комочки.
Приправить солью, перцем и орегано или другими любимыми специями по вкусу. Если вы используете тыквенные семена, добавьте их на этом этапе. Тщательно перемешать тесто. На разогретую сковороду с маслом выкладывать деруны ложкой, формируя ровные блины.
Жарить деруны на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты на каждую сторону. Подавайте тыквенные драники горячими со сметаной или любимым соусом.
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